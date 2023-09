Starfield oortref Skyrim se gelyktydige spelerrekord op Steam

Starfield, Bethesda se hoogs verwagte ruimtespeletjie, breek steeds rekords sedert die vrystelling daarvan. Die speletjie het nou Skyrim se piek gelyktydige spelertelling op Steam oortref en 330,723 287,411 spelers op dieselfde tyd bereik. Hierdie getal oortref Skyrim se rekord van 2011 XNUMX gelyktydige spelers wat in XNUMX teruggestel is.

Dit is opmerklik dat hierdie syfers slegs op Steam-spelers gebaseer is, aangesien Starfield ook op 'n rekenaar via Game Pass en op Xbox-konsoles beskikbaar is. Xbox-hoof, Phil Spencer, het voorheen aangekondig dat Starfield reeds op 7 September meer as 'n miljoen spelers op alle platforms gewerf het.

Terwyl Starfield se bekendstelling as groter beskou word as enige Fallout-speletjie tot op hede, skiet dit steeds tekort aan die gelyktydige spelersgetalle wat Fallout 4 in 2015 bereik het. Fallout 4 het 'n hoogtepunt bereik van byna 473,000 76 gelyktydige spelers tydens die vrystelling daarvan. Starfield vaar egter aansienlik beter as Fallout 32,982, wat net 'n maksimum van 2020 XNUMX spelers in XNUMX bereik het.

Ten spyte daarvan dat dit nie die gelyktydige spelergetalle van ander gewilde RPG's soos Baldur's Gate 3 oortref het nie, het Starfield die vyfde plek vir die grootste wedstryd op Steam geëis. Dit sit tans agter PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2 en Counter-Strike: Global Offensive.

Starfield se sukses sedert sy bekendstelling demonstreer die hoë vlak van afwagting en belangstelling in die spel. Terwyl spelers voortgaan om die uitgestrekte ruimte in hierdie meeslepende RPG te verken, sal dit interessant wees om te sien hoe dit in die toekoms vaar in vergelyking met ander gewilde titels.

Bronne: Ontwikkelaarkommentaar, SteamDB-rekords