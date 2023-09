Die onrealistiese gebrek aan honde in Starfield: aanhangers wil hul harige vriende hê

Starfield, die jongste trefferspel van Bethesda, het lof en kritiek gekry. Een aspek wat selfs aanhangers van die spel egter verwarrend vind, is die afwesigheid van honde. Reddit-gebruiker u/Hbimajorv het hul ontevredenheid uitgespreek en beweer dat die gebrek aan honde die mees onrealistiese deel van Starfield is.

Volgens 'n itembeskrywing in die speletjie word gesê dat sekere honderasse uitgesterf het. Hierdie verduideliking het aanhangers laat spekuleer dat alle katte en honde dieselfde lot tegemoet gekom het. u/Hbimajorv voer aan dat dit onrealisties is omdat mense nog altyd baie moeite gedoen het om hul troeteldiere te beskerm en te versorg, selfs in haglike omstandighede.

Aanhangers in die kommentaar het met u/Hbimajorv saamgestem en gesê dat die afwesigheid van troeteldiere die onderdompeling vir hulle verwoes het. Hulle glo dat spelers die geleentheid moes gehad het om honde van uitwissing te red, gegewe die sterk band tussen mense en hul viervoetige metgeselle.

Interessant genoeg, terwyl die gebrek aan honde 'n groot bekommernis is, het sommige aanhangers ook die afwesigheid van katte in Starfield opgemerk. Vroeë bemarkingsmateriaal met katte het gelei tot spekulasie dat hulle moontlik heeltemal uit die spel gesny is.

Ten slotte, die afwesigheid van honde in Starfield is 'n twispunt onder aanhangers. Baie beskou dit as onrealisties, gegewe die band tussen mense en hul troeteldiere. Terwyl die speletjie 'n verduideliking vir hul afwesigheid bied, skiet dit tekort om aanhangers se begeerte te bevredig om hul harige vriende aan hul sy in die virtuele heelal te hê.

Bronne: Reddit, Bethesda.