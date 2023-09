Hoe om buiteposte in Starfield te bou: 'n Gids om hulpbronne te versamel

Die bou van buiteposte in Starfield is 'n belangrike werktuigkundige wat spelers in staat stel om hulpbronne in grootmaat te versamel, wat dan gebruik kan word om items en opgraderings tydens hul avontuur te maak. In Starfield het spelers die vryheid om buiteposte te skep waar hulle wil in die heelal, wat die basisbou-kenmerk van Fallout 4 na die volgende vlak neem. Alhoewel die speletjie nie 'n lang tutoriaal bied oor hoe om buiteposte te bou nie, is dit 'n uiters nuttige werktuigkundige wat spelers in staat stel om 'n groot hoeveelheid hulpbronne te bekom sonder om hul krediete te spandeer.

Om 'n buitepos in Starfield te begin bou, moet spelers hul skandeerder oopmaak en die "Buitepos"-opsie kies. Dit sal 'n spookbeeld van die buitepos vertoon, wat aandui waar dit gebou kan word. Die boonste regterkantste hoek van die skerm sal 'n spyskaart verskaf wat die beskikbare hulpbronne in die omgewing bevat, en spelers moet daarna streef om soveel as moontlik van hierdie hulpbronne te versamel (mik vir ten minste vier). Sodra 'n geskikte plek gevind is, kan die buitepos geplaas word.

Nadat die buitepos geplaas is, sal spelers boumodus betree. Dit word aanbeveel om oor te skakel na 'n oorhoofse aansig van die area vir beter sigbaarheid. In die boumodus sal spelers uittrekkers, bergingseenhede en kragbronne moet bou. Uittrekkers moet geplaas word op die are van hulpbronne wat op die grond gevind word, en spelers moet poog om soveel as moontlik in 'n gegewe area in te pas. Bergingseenhede moet gebou word op grond van die tipe hulpbronne wat onttrek word - vastestof, vloeistof of gas. Uittrekkers moet aan stooreenhede gekoppel word, en dit kan gedoen word deur oor die uittreksel te beweeg, "Create Output Link" te kies en die rooi lyn na die toepaslike stoorhouer te sleep. Laastens is kragbronne, soos sonkragopwekkers of kragopwekkers, nodig om die uittrekkers van krag te voorsien.

Alhoewel daar geen absolute "beste" ligging is vir die bou van buiteposte in Starfield nie, word dit aanbeveel om veelvuldige buiteposte oor verskeie planete te bou om die voordele van hierdie werktuigkundige te maksimeer. Voordat buiteposte geskep word, moet spelers planete skandeer om hul beskikbare hulpbronne te bepaal. Planete met vyf of meer hulpbronne is die moeite werd om te ondersoek. Sommige aanbevole planete vir buiteposbou sluit in Jemison, wat water, chloor, lood, argon en chlorosilane bied; Kreet, wat water, helium-3, yster, lood, argon, alkane, silwer en neon bied; Zamka, wat water, helium-3, koper, nikkel, yster, uraan, kobalt en vanadium bied; en Maheo 2, wat water, helium-3, koper, yster, lood, alkane, tetrafluoriede en ytterbium bied - 'n seldsame en waardevolle hulpbron wat op slegs 34 planete en mane in die spel gevind word.

Oor die algemeen is die bou van buiteposte in Starfield 'n lonende en doeltreffende manier om hulpbronne in te samel en spel te verbeter. Deur liggings strategies te kies en behoorlik te bou uittrekkers, bergingseenhede en kragtoevoer, kan spelers 'n bestendige voorraad waardevolle hulpbronne gedurende hul avontuur verseker.

