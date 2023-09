iPhone 15 Pro het na bewering aksieknoppie in plaas van dempskakelaar

Apple se komende vlagskip-slimfoon, die iPhone 15 Pro, sal na verwagting 'n Aksie-knoppie in plaas van 'n dempskakelaar hê, volgens 'n uitgelekte beeld wat aanlyn opgeduik het net ure voor die foon se amptelike debuut saam met die iPhone 15 Pro Max by Apple se 'Wonderlust'-bekendstelling gebeurtenis. Die uitgelekte prent, geplaas deur 'n bekende vervaardiger van slimfone, wys 'n derde knoppie bokant die volume-wip, wat die tradisionele dempskakelaar vervang wat Apple al jare op sy iPhones het.

Hierdie gerug stem ooreen met vorige verslae wat daarop dui dat die Pro-modelle van die iPhone 15-reeks toegerus sal wees met 'n Aksie-knoppie, soortgelyk aan die Apple Watch Ultra wat verlede jaar bekendgestel is. Case-vervaardiger Spigen het oënskynlik die bestaan ​​van hierdie nuwe knoppie bevestig deur 'n beeld te deel van 'n slimfoonkas wat dit insluit.

Dit is nie die eerste keer dat die Aksie-knoppie uitgelek word nie. In Junie is beelde van beskermende omhulsels vir die iPhone 15 Pro op Weibo geplaas, met die derde knoppie bo die volumesleutels. Alhoewel Apple geen amptelike aankondigings oor hierdie nuwe hardeware-funksie gemaak het nie, dui bronne aan dat die Aksie-knoppie programmeerbaar sal wees, wat gebruikers in staat sal stel om verskeie take uit te voer soos om Fokusmodusse te wissel, toeganklikheidskenmerke te aktiveer, die flitslig te gebruik of die kamera te begin.

Meer besonderhede oor die Aksie-knoppie en ander kenmerke van die iPhone 15 Pro sal tydens Apple se 'Wonderlust'-bekendstellingsgeleentheid, wat vanaand begin, bekend gemaak word. Om op hoogte te bly van die geleentheid en sy aankondigings, kan jy Gadgets 360 besoek.

