Gespesialiseerde vrystellings Nuwe Roubaix SL8 Endurance Road Bike

Specialized het die jongste weergawe van sy gewilde Roubaix-uithouritfiets, genaamd die Roubaix SL8, bekend gestel. Hierdie nuwe model is beskikbaar in verskillende spesifikasie-opsies en is 'n opvolger van die Tarmac SL8. Alhoewel daar geen vorige Roubaix SL7 was nie, wou Specialized sy topvlugmodelle onder dieselfde naam bring.

Die Roubaix is ​​al amper twee dekades lank ’n steunpilaar in Specialized se reeks, met sy koolstofveselraam en innoverende Futureshock-veringtegnologie. Dit het bekendheid verwerf toe Peter Sagan dit na die oorwinning gery het by Parys-Roubaix in 2016. Gespesialiseerde beweer dat die Roubaix SL8 die vinnigste fiets in die uithouvermoë-padkategorie is, met geoptimaliseerde aerodinamika wat vier watt se sleur uitskakel.

Om verbeterde aerodinamika te bewerkstellig, het die Roubaix SL8 'n nuwe vurkvorm, hersiene afbuisontwerp en gedaalde sitplekverblyf. Gespesialiseerde het ook die raamgewig met 50 gram verminder deur koolstofveseloplegoptimalisering. Die raamgeometrie bly grootliks onveranderd, behalwe vir 'n 10 mm toename in hoogte aan die voorkant om die nuwe Future Shock-veringstelsel te akkommodeer.

Van die Future Shock gepraat, die Roubaix SL8 stel die splinternuwe Future Shock 3.0-platform bekend. Hierdie voorste veringstelsel bied 20 mm reis en 30 mm stapelhoogteverstelling, wat gemak en voldoening verbeter. Dit kom in drie spesifikasievlakke en bied vyf veertempo's en bykomende voorlaaiwassers vir aanpassing. Die boonste 3.3-eenheid is hidroulies gedemp vir 'n gladder rit, terwyl die 3.2-eenhede voorafbepaalde kompressie het vir maksimum gladheid. Die 3.1-eenhede het verstelbare voorlading.

Om 'n gebalanseerde ritgevoel te skep, het Specialized sy Pavé-sitplekpaal- en sak-sitplekpaal-klemontwerp ontwikkel, bekend as Aftershock-tegnologie. Die koolstofopstelling van die sitplekpaal verminder impakte en vibrasies terwyl dit kragoordrag verbeter. Volgens Specialized lewer die Roubaix SL8 'n 53% vermindering in aanvanklike impakte by die stuur in vergelyking met ander padfietse.

Die Roubaix SL8 is beskikbaar in sewe modelle, met die S-Works-weergawe met 'n Sram Red AXS-groepstel en Roval Terra CLX II-wielstel. Daar is ook 'n S-Works-raamstel beskikbaar vir pasgemaakte bouwerk. Die res van die modelle kom in verskeie verfopsies en beskik oor 'n mengsel van Shimano- en Sram-komponente.

Oor die algemeen verteenwoordig die Gespesialiseerde Roubaix SL8 'n aansienlike opgradering in aerodinamika, veringtegnologie en ritgerief, wat dit 'n ideale keuse maak vir uithouvermoë-georiënteerde fietsryers.

Definisies:

– Uithouvermoë-padfiets: 'n Soort padfiets wat ontwerp is vir langafstandritte, wat gerief en stabiliteit bied.

– Futureshock-veringtegnologie: ’n Voorveringstelsel wat skokke en vibrasies absorbeer vir ’n gladder rit.

- Koolstofveselopstelling: Die rangskikking en oriëntasie van koolstofveselvelle binne 'n saamgestelde materiaal, wat die algehele sterkte en styfheid van die raam beïnvloed.

– Aerodinamika: Die studie van hoe lug om voorwerpe vloei, soos 'n fiets, om weerstand te verminder en werkverrigting te verbeter.

Bronne: Gespesialiseerde