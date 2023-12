SpaceX stel nuwe reeks Starlink-satelliete bekend vir globale mobiele netwerktoegang

Die ruimteverkenningsmaatskappy SpaceX berei voor vir nog 'n bekendstelling van sy Starlink-internetsatelliete, met 'n missie om naatlose wêreldwye toegang tot mobiele netwerke te verskaf. Die Falcon 9-vuurpyl sal 21 Starlink-vaartuie dra en is geskeduleer om vanaf Kalifornië se Vandenberg-ruimtemagbasis te lanseer. Die bekendstellingsvenster sal oopmaak om 12:04 vm. EST (0504 GMT; 9:04 nm. op 14 Desember plaaslike Kaliforniese tyd).

SpaceX het onthul dat hierdie spesifieke lansering ses Starlink-satelliete met Direct to Cell-vermoëns insluit. Hierdie satelliete sal mobiele netwerkoperateurs wêreldwyd in staat stel om gebruikers die vermoë te bied om te SMS, oproepe te maak en op die internet te blaai vanaf enige plek op land of in kuswaters. Hierdie innoverende tegnologie sal wêreldwye mobiele netwerktoegang revolusioneer.

Die opstyg sal regstreeks op SpaceX se rekening op X (voorheen bekend as Twitter) uitgesaai word, vanaf 15 minute voor die bekendstellingsvenster oopmaak. As alles volgens plan verloop, sal die Falcon 9 se eerste verhoog na die aarde terugkeer vir 'n vertikale landing ongeveer 8.5 minute na lansering. Die landing sal plaasvind op die hommeltuigskip "Natuurlik is ek nog lief vir jou" in die Stille Oseaan aan die kus van Kalifornië.

Hierdie missie is die eerste lansering en landing vir hierdie spesifieke booster, wat bydra tot SpaceX se suksesvolle rekord. Die 21 Starlink-satelliete sal ongeveer 62.5 minute na die opstyg van die Falcon 9 se boonste stadium in 'n lae Aarde-baan ontplooi word.

SpaceX was aan die voorpunt van ruimteverkenning, met die fokus op die uitbreiding van sy Starlink breëband megakonstellasie. SpaceX se netwerk, wat tans uit meer as 5,100 90 aktiewe satelliete bestaan, groei steeds met elke suksesvolle lansering. Die maatskappy het reeds meer as 2023 wentelbaanmissies in XNUMX voltooi, insluitend toetse van sy volgende generasie Starship Mars-vuurpyl.

Hierdie jongste bekendstelling demonstreer SpaceX se verbintenis tot die lewering van innoverende tegnologie wat globale konnektiwiteit verbeter en die manier waarop ons toegang tot mobiele netwerke verander, verander.