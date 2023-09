Vind seediere in vandag se blokkiesraaisel

Vandag se blokkiesraaisel, saamgestel deur Ella Dershowitz, bevat 'n slim tema gebaseer op waterbewoners. Die onthuller by 37-Across, "Aquatic denizen," dien as 'n fonetiese wenk vir die omsirkelde woorde in die legkaart. Dit is egter nie sommer enige seediere nie; hulle is almal wesens wie se name ontdek kan word deur die vorm van die letter C van bo na onder te volg deur die omcirkelde letters te gebruik. Sommige voorbeelde sluit seespons en see-egels in. Neem jou tyd en kyk hoeveel seediere jy kan identifiseer!

Terwyl u die blokkiesraaisel oplos, kan u 'n paar moeilike leidrade teëkom. Byvoorbeeld, 15A verwys na die topverkoper Japannese manga- en anime-reeks, NARUTO. 50A, IDIOM's, kan 'n uitdaging vir vertalers wees aangesien hulle staatmaak op figuurlike of oorgedra interpretasies van taal. Net so, 16D se "Skuile ​​kolomme?" verwys na OP-EDS, wat redaksionele skeef is eerder as argitektonies. Daarbenewens, 25D leidrade LACE UP, wat is wat 'n mens doen om gereed te maak om te skaats, en 39D se EMPTY SET is 'n wiskundige groepering sonder elemente.

Moenie bekommerd wees as jy met Vrydagraaisels sukkel nie. Christina Iverson, 'n legkaartredakteur, bied die Easy Mode-nuusbrief aan, wat 'n Vrydag blokkiesraaisel met meer toeganklike leidrade direk na jou inkassie uitstuur. Op hierdie manier kan jy oefen en geleidelik meer selfvertroue kry om hierdie moeiliker raaisels op te los. As jy belangstel om jou eie blokkiesraaisel by The New York Times in te dien, het hulle 'n oop indieningstelsel wat jou toelaat om jou raaisels aanlyn in te dien.

Bron: Ella Dershowitz se blokkiesraaisel en The New York Times Easy Mode-nuusbrief.