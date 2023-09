MTV werk saam met Snapchat om by videomusiektoekennings te stem

MTV het met Snapchat saamgewerk om gebruikers in staat te stel om vir 'n videomusiektoekenningskategorie te stem deur middel van Snapchat se Lense-funksie. Deur gebruik te maak van Snap's Camera Kit, sal die vermaaklikheidsmaatskappy verhoogde werklikheid (AR)-gebaseerde ervarings in die toekenningsprogram integreer. Sodra die drie finaliste gekies is vir die Beste Nuwe Kunstenaar-kategorie, kan gebruikers 'n spesiale Lens wat deur Saucealitos geskep is, gebruik om hul stemme uit te bring deur een, twee of drie aan te dui met hul vingers om 'n kunstenaar te kies. Alhoewel dit onseker bly of die aantal stemme wat deur Snapchat ontvang word 'n beduidende impak op die finale telling sal hê, sal hulle by die algehele telling ingesluit word.

Benewens die stemfunksie, het MTV ook aangekondig dat 'n AR Moonperson regdeur die POV VMA regstreekse stroom sal verskyn met selfies wat deur aanhangers ingedien is. Voorheen het die vermaaklikheidsmaatskappy 'n tradisionele metode gebruik om mense selfies via 'n vorm voor die geleentheid in te stuur. Hierdie jaar kan gebruikers ook 'n AR Moonperson-effek probeer wat die Maanpersoon in hul eie huise projekteer. Deur 'n selfie uit hul kamerarol te kies, kan hulle sien hoe die Maanpersoon rondsweef met hul gesig sigbaar in die visor.

Snapchat, hoofsaaklik gewild onder die ouderdomsgroep 13 tot 24, is 'n ideale platform vir MTV se teikengehoor. Alhoewel Snapchat die vorige jaar se VMA's op sy Stories-bladsy vertoon het, is hierdie samewerking die eerste amptelike vennootskap tussen Snapchat en MTV vir 'n toekenningsprogram. Snapchat het voorheen saamgewerk met musiekfeeste, kunstenaars op toere en sporttoernooie om AR-ervarings aan aanhangers bekend te stel.

Snap, die moedermaatskappy van Snapchat, fokus toenemend op handelsmerk- en AR-gebaseerde kamera-oplossings om inkomste te verhoog. In Maart het die maatskappy AR Enterprise Services (ARES) bekendgestel, wat nutsmiddels soos AR Try-On en 3D-produkbesigtiging bied. In April het Snap die AR Mirrors-produk onder ARES bekendgestel, wat handelsmerke in staat stel om hul tegnologie in fisiese ruimtes te integreer. Deur samewerking met Live Nation en musiekfeeste het Snap voortgegaan om sy AR-ervarings uit te brei om gebruikers op innoverende maniere te betrek.

