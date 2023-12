Chinese navorsers stel Quadcopter voor vir Mars-monsterterugsendingsending

Chinese navorsers van die Harbin Institute of Technology het 'n nuwe quadcopter-ontwerp voorgestel vir 'n Mars-monster-terugsendingsending, met inspirasie uit NASA se suksesvolle Ingenuity Mars-helikopter. Die quadcopter, bekend as MarsBird-VII, sal met vier rotors toegerus wees en die vermoë hê om tot 100g Marsrots na 'n nabygeleë lander te vervoer.

Anders as Ingenuity se koaksiale ontwerp, sou die Mars-kwadkopter 'n robotarm gebruik om die monsters te versamel en terug te lewer aan die lander. Die lander, wat China beplan om stilstaande te hou, sal dan sy eie klou gebruik om die monsters na 'n opklimvoertuig oor te dra vir vervoer terug na die aarde.

Terwyl die konsep van MarsBird-VII nog in die vroeë stadiums is en nie in 'n gesimuleerde Mars-omgewing getoets is nie, beklemtoon dit China se ambisies om met NASA in die ruimtewedren mee te ding. NASA se eie Mars-monster-terugsendingsending het vertragings en koste-oorskryding in die gesig gestaar, met 'n onafhanklike hersieningsraad wat talle kwessies identifiseer. Die missie vereis bykomende befondsing van tot $9 miljard dollar en sal moontlik eers in 2030 van stapel gestuur word.

In teenstelling hiermee beoog China om sy Tianwen-3-sending in 2028 te loods en Mars-monsters teen 2031 terug te stuur. Die dubbellanseringstrategie behels die stuur van 'n vuurpyl met die MarsBird-opvolger en 'n opstygvoertuig na Mars, terwyl 'n ander vuurpyl in 'n wentelbaan bly vir vragoordrag en keer terug na die aarde.

NASA se onlangse verlangsaming in die Mars-monster-terugsendingsending weens begrotingsonsekerheid het kritiek ontlok van Kongresverteenwoordigers in Kalifornië, waar die Jet Propulsion Laboratory geleë is. Hierdie verteenwoordigers voer aan dat NASA se besluit werk sal kos en wetenskaplike vooruitgang sal belemmer, terwyl China sy ruimteprogram aggressief uitbrei met die doel om die eerste te wees om monsters van Mars terug te stuur.

Soos die kompetisie toeneem, is die wedloop om Mars-gesteentes terug na die aarde te bring 'n kritieke mylpaal in ruimteverkenning. Beide China en NASA ding mee om die eerste te wees wat Mars-vuil raak, met beduidende implikasies vir toekomstige ruimtemissies en wetenskaplike vooruitgang.