Sluit elke Woensdagoggend by ons aan by Harrison Park Seniors Centre vir 'n prettige en sagte oefensessie genaamd Beginners Yoga. Hierdie klas is spesifiek ontwerp vir seniors en akkommodeer hul unieke behoeftes en vermoëns. Of jy nou 'n beginner is of 'n bietjie ervaring met joga het, jy is welkom om by ons aan te sluit.

Die atmosfeer by die Harrison Park Seniors Centre is altyd vriendelik en verwelkomend. Dit is 'n wonderlike geleentheid om eendersdenkende individue te ontmoet wat belangstel om aktief te bly en pret te hê. Die klas is oop vir enigiemand van 55 en ouer, en geen vorige ondervinding is nodig nie.

Om deel te neem, is daar 'n koste van $2 wat op die dag van die klas ingesamel word. Hierdie fooi help om die uitgawes van die bestuur van die program te dek en verseker dat dit vir almal bekostigbaar bly. Die klas duur van 10:00 vm. tot 12:00 nm., wat genoeg tyd bied vir deelnemers om aan verskeie oefeninge en ontspanningstegnieke deel te neem.

As jy op soek is na 'n manier om terug te gee aan jou gemeenskap, is vrywilligersgeleenthede beskikbaar by die Harrison Park Seniors Centre. Hulle is altyd op soek na toegewyde individue wat kan help met verskillende aktiwiteite en programme. As jy belangstel, skakel asseblief 289/259-2862 vir meer inligting.

Beginners Joga vir Seniors by Harrison Park Seniors Centre bied 'n holistiese benadering tot welstand vir ouer volwassenes. Dit is 'n geleentheid om krag, buigsaamheid en balans te verbeter, terwyl dit ook geestelike en emosionele welstand bevorder. Gereelde oefening is noodsaaklik vir die handhawing van 'n gesonde leefstyl, en hierdie klas bied 'n veilige en ondersteunende omgewing vir seniors om aan fisieke aktiwiteit deel te neem.

Bronne: Harrison Park Seniors Centre

Definisies:

– Beginners Joga: 'n Joga-oefening wat spesifiek ontwerp is vir individue wat nuut is met joga en dalk veranderinge benodig.

– Seniors: Individue van 55 jaar en ouer.

– Vrywilligerswerk: Die handeling om jou tyd en dienste aan te bied om te help met verskeie aktiwiteite of programme sonder geldelike vergoeding.