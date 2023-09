Apple se tweede generasie AirPods Pro skakel oor na USB-C vir laaikas

Apple het tydens die iPhone 15-geleentheid aangekondig dat die tweede generasie AirPods Pro nou met 'n USB-C-laaikas sal kom. Dit is 'n beduidende verandering, aangesien dit beteken dat die AirPods Pro nou dieselfde laaier as die iPad en MacBook sal gebruik, sodat gebruikers enige USB-C-kabel wat hulle beskikbaar het, kan gebruik. Die kompakte grootte en batterykapasiteit van die AirPods Pro maak dit versoenbaar met 'n reeks USB-C-kabels, wat gemak vir gebruikers verseker.

Boonop sal die nuwe AirPods Pro voortgaan om draadlose laai te ondersteun, wat gebruikers die buigsaamheid bied om hul oordopjes te laai sonder dat kabels nodig is. Wat beskerming betref, was daar 'n effense verbetering in die stof- en waterweerstand van die AirPods Pro. Hulle het nou 'n IP54-gradering, wat 'n mate van verdediging teen stofdeeltjies en waterspatsels bied. Gebruikers moet egter vermy om die AirPods Pro in water te onderdompel.

Alhoewel daar nog geen nuus is oor wanneer ander weergawes van AirPods die voorbeeld sal volg nie, word verwag dat hierdie verskuiwing na USB-C in toekomstige modelle aangeneem sal word. Die prys van die nuwe AirPods Pro sal op $249 in die VSA en 30 ander lande bly, en dit sal vanaf 22 September beskikbaar wees om te koop.

In die algemeen bied hierdie skuif na USB-C-laai vir die tweede generasie AirPods Pro groter versoenbaarheid en gerief vir gebruikers, sowel as verbeterde beskerming teen stof en water. Apple gaan voort om sy produkte te verbeter om aan die veranderende behoeftes van sy kliënte te voldoen.

Bronne: Apple Event – ​​iPhone 15 bekendstelling