Wetenskaplikes aan die Universiteit van Minnesota maak beduidende vordering met die ontwikkeling van 'n nuwe soort druif wat die wynbedryf 'n rewolusie kan veroorsaak deur poeieragtige skimmel te bestry. Poeieragtige skimmel is 'n algemene probleem vir druiweboere, veral in vogtige gebiede met laer temperature, en vereis dikwels oormatige plaagdoderbespuiting om te beheer.

Onder die projek genaamd VitisGen, is navorsers nou in hul derde herhaling om 'n "SuperGrape" te teel wat bestand sal wees teen poeieragtige skimmel, en sodoende die behoefte aan plaagdoders verminder. Die doel is om bestaande druifvariëteite soos Chardonnay te neem en hulle te teel om poeieragtige skimmelweerstand te hê sonder om hul noodsaaklike eienskappe te verander.

Die poeieragtige skimmelprobleem spruit uit 'n swam inheems aan Noord-Amerika, en hoewel sommige inheemse druifspesies weerstand ontwikkel het, het die algemeen gebruikte Vitis vinifera nie. Dit het gewilde wynvariëteite soos Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon en Sauvignon Blanc beïnvloed.

Om die SuperGrape te ontwikkel, gebruik wetenskaplikes geenredigeringstegnologie om die gene wat verantwoordelik is vir skimmelweerstand te onttrek en dit in ander wingerde te plaas om teen poeieragtige skimmel te toets. Die versamelde data maak voorsiening vir die identifisering van gunstige eienskappe wat moontlik kan lei tot die skepping van 'n superbestande druif.

Behalwe vir poeieragtige skimmel, voorsien die navorsers 'n toekoms waar wingerde ook immuun teen ander siektes kan wees. Deur die biologie van hierdie gene en hul funksies te verstaan, kan telers moontlik 'n wingerdstok ontwikkel wat bestand is teen verskeie siektes.

Hierdie navorsing demonstreer nie net die verbintenis tot volhoubaarheid in die wynbedryf nie, maar het ook implikasies vir ander gewasse wat vatbaar is vir poeieragtige skimmel. Daarbenewens werk wetenskaplikes by NASA se Jet Propulsion Laboratory ook daaraan om wingerdinfeksies voor simptome op te spoor met behulp van lugbeeldinstrumente, wat pogings om druiwe-oeste te beskerm, verder beklemtoon.

Ten slotte, die ontwikkeling van 'n SuperDruif wat bestand is teen poeieragtige skimmel kan 'n spelwisselaar vir druiweprodusente wees, wat die behoefte aan potensieel skadelike plaagdoders verminder en die gehalte van geliefde wyne verseker.