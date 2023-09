Altyd lae pryse op Apple se nuwe 15-duim M2 MacBook Air en meer

As jy in die mark is vir 'n nuwe MacBook of iPad Pro, is daar 'n paar wonderlike aanbiedings op die oomblik beskikbaar. Apple se nuwe 15-duim M2 MacBook Air is tans te koop teen 'n allemintige prys van $1,299, wat $200 van die gewone prys is. Hierdie model het 'n 512 GB-bergingskapasiteit en beskik oor 'n 15.3-duim Liquid Retina-skerm, Apple Silicon-werkverrigting en 'n batterylewe van 18 uur. Die besparings geld ook vir die 256GB-model, wat nou beskikbaar is vir $1,099 XNUMX.

Vir iPad Pro-gebruikers is Apple se 11-duim Magic Keyboard tans afslag op $209.99, af van $299. Hierdie sleutelbord is versoenbaar met al Apple se nuutste iPads, insluitend die M2- en M1-reekse, sowel as die nuutste iPad Air. Dit bied 'n verbeterde tikervaring met agtergrondverligte sleutels en 'n ingeboude stuurvlak. Die sleutelbord koppel aan die iPad met behulp van Apple se Smart Connector, wat die behoefte aan laai en Bluetooth-verbinding uitskakel.

As jy op soek is na 'n draagbare laaier, het UGREEN 'n nuwe 10,000 7.5 mAh MagSafe Power Bank vrygestel. Hierdie kragbank beskik oor 'n MagSafe-spoel en kan 15W-laaisnelhede aan iPhones en 48.99W-spoed aan Android-toestelle lewer. Dit het ook twee bykomende poorte om ander toestelle te laai. Die kragbank is tans te koop vir $70, af van $XNUMX.

Hierdie aanbiedings bied groot besparings op Apple se nuutste toestelle en bykomstighede, wat dit die perfekte tyd maak om jou tegnologie op te gradeer. Moenie hierdie afslag misloop nie!

– MacBook Air: Apple se reeks liggewig en draagbare skootrekenaars

– Magic Keyboard: Apple se sleutelbordbykomstigheid vir iPad Pro

– MagSafe: Apple se magnetiese laaistelsel

– Liquid Retina-skerm: Apple se skermtegnologie met hoë resolusie en lewendige kleure

– Apple Silicon: Apple se pasgemaakte verwerkers vir Mac-rekenaars

– USB-C: 'n Soort verbinding en kabel wat algemeen gebruik word vir laai en data-oordrag

– Smart Connector: Apple se eie verbindingstegnologie vir bykomstighede

– Thunderbolt: 'n hoëspoeddata- en vertoonverbindingstandaard

– USB-A: 'n Soort verbinding en kabel wat algemeen gebruik word vir laai en data-oordrag