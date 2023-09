Samsung Galaxy Buds 2 Pro afslag vir Terug skool toe seisoen

Aandag alle koptelefoon-entoesiaste! Samsung bied 'n fantastiese aanbieding op hul Galaxy Buds 2 Pro net betyds vir die terug-skool-toe-seisoen. Die draadlose oordopjes is tans te koop met 'n afslag van 23 persent, wat die prys van $230 tot $178 verlaag. Dit is die laagste prys wat ons sedert Swart Vrydag gesien het. Wat nog beter is, is dat al drie kleure van die Galaxy Buds 2 Pro by die uitverkoping ingesluit is, met die wit model wat een dollar minder geprys is as die grafiet- en bora-pers opsies.

Die Galaxy Buds 2 Pro verteenwoordig 'n aansienlike verbetering teenoor vorige modelle. Vorige weergawes soos die Galaxy Buds Live het nie effektiewe geraaskansellasie gehad nie, terwyl die oorspronklike Galaxy Buds Pro probleme gehad het met klankblokkering en kwaliteit. In ons resensie het ons die Galaxy Buds 2 Pro 'n telling van 86 toegeken, wat hul verbeterde geraasdempende vermoëns en verbeterde fiksheid geprys het. Die batterylewe, wat vir ongeveer vyf uur aaneenlopende luister duur, bly soortgelyk aan sy voorganger. Oproepkwaliteit het ook konstant gebly.

Hierdie afslag Galaxy Buds 2 Pro's is deel van Samsung se "Smart Home-geleentheid" op Amazon, wat ander opwindende aanbiedings insluit. Byvoorbeeld, die 49″ Odyssey G9 Gaming Monitor is tans 29 persent afslag, en daal van $1,400 tot $1,000. Daarbenewens is die Galaxy Watch 5 40mm LTE beskikbaar teen 'n afslagprys van $230, laer van $330. Ander Samsung-toestelle, soos die Galaxy Z Flip 5G-selfoon, Galaxy Watch 5 Pro Bespoke Edition, en die Pro Ultimate microSD-geheuekaart, is ook tans te koop.

As jy nie die nuutste tegnologiese aanbiedings en koopadvies wil misloop nie, volg seker @EngadgetDeals op Twitter en teken in op die Engadget Deals-nuusbrief.

Bronne:

– Toevoeging: Samsung Galaxy Buds 2 Pro afslag vir skooltoe-seisoen