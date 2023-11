Nuwe befondsing vir die Britse Mars Rover om wetenskaplike potensiaal te verbeter

'n Span onder leiding van die Universiteit van Aberystwyth in die VK is £10 miljoen toegeken om Russiese komponente in 'n Mars-rover te vervang en sy wetenskaplike vermoëns te maksimeer. Die befondsing sal gebruik word om die Infrarooispektrometer vir ExoMars (ISEM), genaamd Enfys, te bou, wat 'reënboog' in Wallies beteken. Enfys sal saam met die rover se panoramiese kamerastelsel, PanCam, werk, ontwerp en gebou deur dieselfde span by die University College London se Mullard Space Science Laboratory.

Enfys sal die vermoë hê om minerale te identifiseer deur gebruik te maak van infrarooi tegnologie, wat die rover in staat stel om vir monsters te boor wat deur ander instrumente aan boord ontleed kan word. Hierdie vooruitgang in die rover se vermoëns sal sy wetenskaplike krag aansienlik verbeter en waardevolle insigte verskaf in die soeke na tekens van lewe op die Rooi Planeet.

"Ons is opgewonde om die ervaring wat PanCam opgedoen het op Enfys toe te pas, wat die wetenskaplike potensiaal van die rover uitbrei," het professor Andrew Coates van Mullard Space Science Laboratory by UCL gesê. "Ons span sien uit daarna om gesamentlike wetenskap en bedrywighede met Enfys uit te voer in die uitdagende omgewing van die Mars-oppervlak."

Dr. Matt Gunn van Aberystwyth Universiteit, die Hoofondersoeker op Enfys, het dankbaarheid uitgespreek vir die geleentheid om die kennis wat verkry is uit die ontwikkeling en toetsing van PanCam te gebruik om hierdie nuwe instrument vir die missie te ontwikkel.

Die Britse regering se belegging in die Mars-roverprojek deur die UK Space Agency het nou 'n totaal van £377 miljoen bereik. Die jongste finansieringsinspuiting het ten doel om samewerking binne die Britse ruimtesektor en ekonomie te versterk, terwyl die land se wêreldklas-ruimtetegnologie ’n hupstoot gee en die begrip van Mars se potensiaal om lewe te ondersteun, bevorder.

Die rover was oorspronklik beplan om in September 2022 te lanseer, maar het vertragings ondervind weens die kansellasie van samewerking met Rusland se ruimte-agentskap ná die onwettige inval in die Oekraïne. Die VK-gebou rover, wat deur Airbus in Stevenage gebou is, bly 'n baanbreker stuk tegnologie in ruimteverkenning.

Vrae:

V: Wat is die doel van die befondsing wat aan die VK-span toegeken word?

A: Die befondsing sal gebruik word om Russiese komponente in die Mars-rover te vervang en die infrarooispektrometer vir ExoMars (ISEM) te bou, wat die rover se wetenskaplike potensiaal verbeter.

V: Wat is die naam van die infrarooispektrometer wat ontwikkel word?

A: Die infrarooi spektrometer word Enfys genoem, wat 'reënboog' in Wallies beteken.

V: Hoe sal Enfys tot die missie bydra?

A: Enfys sal minerale identifiseer deur gebruik te maak van infrarooi tegnologie, wat die rover toelaat om te boor vir monsters wat deur ander instrumente aan boord ontleed kan word.

V: Wat is die betekenis van hierdie befondsing vir die Britse ruimtesektor?

A: Die befondsing sal samewerking binne die Britse ruimtesektor en ekonomie versterk, terwyl die land se wêreldklas ruimtetegnologie 'n hupstoot gee.

V: Waarom is die bekendstelling van die rover vertraag?

A: Die lansering is vertraag weens die kansellasie van samewerking met Rusland se ruimte-agentskap na die onwettige inval in die Oekraïne.