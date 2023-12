Verlore tamatie in die ruimte gevind: ruimtevaarder se misplasing opgelos

In 'n verrassende wending is 'n verlore tamatie wat op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) verdwaal het, uiteindelik opgespoor. Hierdie eienaardige voorval wentel om 'n klein tamatie wat deel was van 'n tuinmaak-eksperiment wat op die ISS uitgevoer is. Die tamatie was in die besit van NASA-ruimtevaarder Frank Rubio, wat onlangs na die aarde teruggekeer het na 'n uitgebreide verblyf in die ruimte.

Tydens die Veg-05-eksperiment, wat in Maart 2023 uitgevoer is, het Rubio op een of ander manier tred verloor met die rooi robin-tamatie te midde van die gewiglose omgewing van die ISS. Gestasie op 'n plek waar alles vaardig is om te dryf, kom dit nie as 'n verrassing dat selfs oënskynlik alledaagse items noukeurige berging benodig om te verhoed dat hulle wegdryf nie.

NASA het verduidelik dat nie al die groente wat op die ISS gekweek word vir verbruik bedoel is nie. Baie word teruggestuur aarde toe vir wetenskaplike evaluering. Rubio het egter gekonfronteer met grappies van mede-bemanningslede wat hom speels daarvan beskuldig het dat hy aan die vermiste tamatie smul terwyl hy in die ruimte was. Deur hierdie aansprake te ontken, het Rubio sy verwarring uitgespreek en gesê dat hy ontelbare ure spandeer het om na die verlore tamatie te soek en vas geglo het dat dit uiteindelik weer sou opduik.

Gelukkig vir Rubio het sy volharding vrugte afgewerp. Tydens 'n onlangse regstreekse stroomgeleentheid ter viering van 25 jaar van ISS-bedrywighede, het die NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli triomfantelik die ontdekking van die tamatie aangekondig. Alhoewel die toestand van die tamatie nie uitgebrei is nie, is dit veilig om te aanvaar dat dit na agt maande se geheime wegkruip, taamlik tamagtig sou wees.

Rubio se betrokkenheid by die Veg-05-studie beklemtoon NASA se ambisieuse planne om vars kos vir ruimtevaarders tydens ruimtereise te kweek. Die primêre doel van hierdie navorsing is om 'n volhoubare stelsel vir deurlopende voedselproduksie daar te stel, wat die afhanklikheid van hervoorsieningsendings verminder. Ten spyte van struikelblokke soos onverwagte dalings in humiditeit tydens die groeisiklus van ontkiemende sade, het die eksperiment waardevolle data oor plantveerkragtigheid in die ruimte verskaf.

Hierdie voorval eggo vorige gevalle van items wat in die ruimte vermis geraak het, insluitend 'n gereedskapsak wat buite die ISS verlore gegaan het. Dit dien as 'n herinnering dat selfs met gevorderde tegnologie en hoogs opgeleide ruimtevaarders, die uitgestrekte ruimte tot misplasings kan lei.

Miskien sal die ontdekking van hierdie verlore tamatie in die toekoms die skepping van 'n nuwe kosmiese lekkerny inspireer: ruimte-gedroogde tamaties.