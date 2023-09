Nintendo Switch 2 Gerugte: Breath of the Wild Demo vertoon verbeterde grafika en laaitye

Gerugte oor Nintendo se volgende konsole, wat voorlopig die 'Switch 2' genoem word, het onlangs die rondte gedoen. Volgens berigte van Eurogamer en VGC het uitgesoekte ontwikkelaars die geleentheid gehad om die konsole tydens Gamescom 2023 te demonstreer. Die demonstrasie het 'n verbeterde weergawe van The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehad, hoewel besonderhede van die verbeterings nie destyds verskaf is nie.

Nuwe gerugte besonderhede het nou na vore gekom uit 'n onlangse Nate the Hate-podcast. Die gasheer het beweer dat die Gamescom-tegnologie-demo gewys het dat Breath of the Wild teen 4K 60fps loop, met die noemenswaardige verbetering die uitwissing van laaitye. Dit is belangrik om te verduidelik dat hierdie gerugte nie impliseer dat die Switch-bekendstellingstitel weer met die volgende hardeware vrygestel sal word nie. Dit is eerder gebruik om die tegniese vooruitgang van die opvolger te demonstreer.

Daar is ook bewerings dat die tegnologie-demo gebruik gemaak het van DLSS 3.5, Nvidia se intydse AI-opskalingtegnologie. Dit is egter onseker of die demonstrasie die volle kenmerkstel van die 3.5-weergawe gebruik het, soos raamgenerering. Die insluiting van DLSS is al vir 'n paar jaar 'n onderwerp van spekulasie vir die Switch-opvolger, en die vermelding van die 3.5-weergawe is beslis intrigerend.

Tydens die podcast-gesprek het die gasheer genoem dat Maart 2024 'n moontlike datum was, hoewel dit onduidelik was of dit na 'n onthullings- of vrystellingsdatum verwys. Vorige gerugte vroeër vanjaar het 'n laat 2024-vrystelling vir die Switch 2 voorgestel.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie gerugte nie tans amptelik deur Nintendo bevestig word nie. Die inligting is gebaseer op bronne en hoorsê. Boonop, as hierdie spesifikasies akkuraat is, is dit noodsaaklik om in ag te neem dat die tegnologiese demonstrasie wat by Gamescom vertoon word nie noodwendig die kenmerke van die finale konsole weerspieël nie.

Terwyl hierdie gerugte voortgaan om te sirkuleer, is dit opwindend om die moontlikhede van 'n verbeterde weergawe van Breath of the Wild op die 'Switch 2' te besin. Totdat amptelike aankondigings deur Nintendo gemaak word, moet hierdie gerugte egter met 'n greintjie sout geneem word.

Bronne:

- Eurogamer

– VGC

– Nate the Hate-podcast