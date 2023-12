KAIST werk saam met Rocket Lab vir satellietlanseringsmissie

KAIST, die Korea Advanced Institute of Science and Technology, het 'n samewerking met Rocket Lab USA aangekondig vir die lansering van hul NeonSat-1 aardwaarnemingsatelliet. Die vennootskap sal sien dat KAIST se satelliet dien as die primêre loonvrag op 'n Electron-rydeelsending met NASA se Advanced Composite Solar Sail System (ACS3)-satelliet. Die bekendstelling is geskeduleer vir die eerste helfte van 2024 vanaf Rocket Lab se Launch Complex 1 in Nieu-Seeland.

Die NeonSat-1-satelliet is 'n hoë-resolusie optiese satelliet wat as 'n tegnologiedemonstrasie vir KAIST se NEONSAT mikrosatellietkonstellasieprogram ontplooi sal word. Hierdie program het ten doel om 'n toekomstige Aardewaarneming-konstellasie vir gevorderde monitering en beeldingdoeleindes te vestig. Die suksesvolle bekendstelling van NeonSat-1 sal 'n deurslaggewende rol speel in die validering van die program se vermoëns.

Rocket Lab se HUB, Peter Beck, het opgewondenheid uitgespreek oor die samewerking en die verhoogde lanseringsaktiwiteit in 2024. Hy het die buigsaamheid en doeltreffendheid van Rocket Lab se Electron-rydeelmissies uitgelig om op kort kennisgewing bekendstellingsgeleenthede te verskaf.

Jae-Hung Han, die direkteur-generaal van die Satelliettegnologienavorsingsentrum (SaTReC) by KAIST, het die belangrikheid van die vennootskap met Rocket Lab beklemtoon en die instelling se afwagting vir 'n suksesvolle bekendstelling van NeonSat-1, wat die begin van hul mikrosatelliet aandui. konstellasie program.

Benewens die lanseerdienste wat deur Rocket Lab verskaf word, sal KAIST ook Rocket Lab se MLB-satellietskeidingstelsel gebruik, wat Rocket Lab se vertikaal geïntegreerde ruimtestelselstrategie verder demonstreer.

Rocket Lab, 'n wêreldleier in lanseerdienste en ruimtestelsels, bied die Electron-lanseringsvoertuig aan, bekend vir sy gereelde lanserings, en het meer as 171 satelliete vir kommersiële en regeringsvennote in 'n wentelbaan gelewer. Die maatskappy ontwikkel ook die Neutron, 'n gevorderde herbruikbare lanseervoertuig wat ontwerp is vir konstellasie-ontplooiing en interplanetêre missies.

Die samewerking tussen KAIST en Rocket Lab verteenwoordig 'n beduidende ontwikkeling in ruimteverkenning en aardwaarnemingsvermoëns, wat die bevordering van tegnologie en wetenskaplike navorsing moontlik maak.