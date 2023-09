Porsche 911 Carrera T: 'n Liggewig en suiwer bestuurservaring

By

Die Porsche 911 Carrera T is terug vir die 992-generasie en bied 'n puris se spesiale ry-ervaring. Geïnspireer deur die liggewig 1968 911 T-homologasiemotor, is die Carrera T tussen die standaard Carrera- en Carrera S-modelle geposisioneer. Dit beskik oor prestasiegeoriënteerde kenmerke wat tipies gereserveer is vir hoër-end 911-modelle.

Die Carrera T is 'n 3.0-liter dubbelturbo-aangejaagde plat-ses-enjin met 379 perdekrag en 331 lb-voet van wringkrag. Dit word as standaard gepaard met 'n sewegang-handratkas, met die opsie van agtgang-PDK outomatiese ratkas. Die Carrera T weeg ongeveer 100 pond minder as die standaard Carrera danksy gewigbesparende maatreëls soos verminderde klankisolasie, 'n agtersitplek-uitwissing (wat gratis bygevoeg kan word), liggewigglas en 'n kleiner battery.

Die Carrera T is toegerus met Porsche se sport-gestemde PASM aktiewe veerstelsel, 'n wringkrag-vektorende beperkte-slip agterewenaar, en 'n aktiewe sport-uitlaatstelsel. Dit beskik ook oor 'n verspringende stel 20- en 21-duim-wiele, die Sport Chrono-pakket en opsionele agteras-stuur. Die buitekant word gekenmerk deur Agate Grey-afwerking en syplakkers.

Binne-in die kajuit bied die Carrera T ’n no-nonsense benadering met sportsitplekke en die opsie vir 18-rigting verstelbare sitplekke of vol koolstofemmers. Terwyl die pogings om gewig te verminder die kajuit raseriger maak, bly die Carrera T 'n aangename daaglikse bestuurder met 'n gemaklike rit en maklike manoeuvreerbaarheid in die verkeer.

Op die pad lewer die Carrera T opwindende verrigting met 'n sprint tot 60 mph in 4.3 sekondes met die handratkas of 3.8 sekondes met die PDK. Sy briljante onderstel, presiese stuur en gebrek aan opblaas maak voorsiening vir chirurgiese presisie en selfvertroue op tegniese afdelings, wat dit baie aangenaam maak op kronkelpaaie.

Hoewel die Carrera T dalk nie die baangefokusde vermoëns van Porsche se GT-modelle bereik nie, bied dit toeganklikheid en opwinding op die regte pad. Met sy liggewig-konstruksie en werkverrigting-kenmerke lewer die Carrera T 'n suiwer ry-ervaring vir entoesiaste.

Bronne: Automotive News, Porsche Cars North America