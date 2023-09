Voormalige Meta Lead sluit aan by Brand Experience Agency Reunion as vennoot-kreatief

Reunion, 'n nuwe handelsmerk-ervaring-agentskap, het aangekondig dat die voormalige APAC Metaverse-hoof by Meta, Ollie Beeston, by die maatskappy aangesluit het as vennoot-kreatief. Beeston bring 'n magdom ervaring in die ontwikkeling van tradisionele filmkuns, virtuele produksie, VR, WebXR, AR en handelsmerkinhoud vir toonaangewende handelsmerke soos Hyundai, Cadbury, Adore Beauty en Meta se eie Oculus.

Voor sy rol by Meta het Beeston as 'n ACD by Clemenger BBDO gewerk, waar hy bygedra het tot noemenswaardige veldtogte vir V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's en TAB.

Die span by Reunion het hul opgewondenheid uitgespreek oor Beeston wat by die agentskap aangesluit het, en beklemtoon dat sy prestasierekord perfek ooreenstem met hul data-gedrewe en kliëntgesentreerde fokus. Mede-uitvoerende hoof, Justin Hind, het gesê: "Sy bewese rekord weerspieël ons toewyding tot datagedrewe strategieë en kliëntgesentreerde inisiatiewe."

Beeston het sy entoesiasme uitgespreek om by Reunion aan te sluit en daarop te let dat die agentskap se kliëntgedrewe en datasentriese benadering goed geskik is vir die ontwikkelende behoeftes van moderne gehore. Hy het gesê: "Ek is verheug om by die leierspan by Reunion aan te sluit en gretig om idees te skep wat nie net aandag trek nie, maar ook betekenisvolle betrokkenheid vir gehore en handelsmerke in gelyke mate aandryf."

Reunion is gestig deur Justin Hind en Stephen Knowles, wat uitgebreide ervaring in prestasiebemarking en digitale transformasie-konsultasie het. Hulle poog om saam te werk met ambisieuse kliënte wat hul handelsmerk se toeganklikheid en betrokkenheid oor alle raakpunte en kanale wil verbeter.

Definisies:

1. Metaverse: 'n Kollektiewe virtuele gedeelde ruimte wat geskep word deur die konvergensie van feitlik verbeterde fisiese realiteit en fisies aanhoudende virtuele realiteit.

2. APAC: Asië-Stille Oseaan, met verwysing na die streek wat lande in Oos-Asië, Suid-Asië, Suidoos-Asië en Oseanië insluit.

3. ACD: Associate Creative Director, 'n rol in advertensie- en bemarkingsagentskappe wat toesig hou oor en leiding van die kreatiewe proses behels.

4. Clemenger BBDO: 'n Australiese gebaseerde advertensie-agentskap met 'n wêreldwye teenwoordigheid, wat dienste in kreatiewe, handelsmerk- en digitale bemarking bied.

5. Oculus: 'n Handelsmerk virtuele realiteit headsets ontwikkel en vervaardig deur Meta, voorheen bekend as Facebook Technologies.

