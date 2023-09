Apple kondig groot speletjietitels aan wat op iPhone kom

By

Apple se onlangse iPhone-geleentheid het 'n paar opwindende nuus vir gamers vertoon, aangesien die tegnologiereus aangekondig het dat groot speletjietitels soos die Resident Evil 4-remake, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage en The Division Resurgence op die iPhone 15 Pro beskikbaar sal wees later vanjaar en vroeg in 2024.

Danksy die opkoms van wolkspeletjies is dit nou moontlik om rekenaar- en konsolespeletjies op mobiele toestelle te speel. Aangesien hierdie speletjies egter na die telefoon gestroom word, is spelers afhanklik van internetspoed vir 'n gladde spelervaring. Apple se nuwer silikon, soos die M1- en M2-reeksskyfies, het speletjies op sy skootrekenaars meer haalbaar gemaak, en die maatskappy het voorheen hul vermoëns by hoofnote gedemonstreer. Spelontwikkelaars was egter huiwerig om Apple se aansprake van spyseniering vir gamers op Mac's te aanvaar. Die iPhone, aan die ander kant, het 'n groot gebruikersbasis wat aktief speletjies speel, wat dit 'n aantreklike platform maak vir AAA-vrystellings.

Die komende beskikbaarheid van groot titels soos Assassin's Creed Mirage, wat vroeg in 5 op konsoles en rekenaars op die iPhone bekendgestel sal word, is 'n belangrike mylpaal. Met randapparatuur soos Razer se Kishi-beheerder, wat die spelervaring op mobiele toestelle verbeter, sal spelers 'n naatlose manier hê om hierdie speletjies op hul fone te geniet. Die Resident Evil en Death Stranding-speletjies sal ook later vanjaar op die iPhone 2024 Pro en Pro Max bekendgestel word.

In die algemeen is Apple se aankondiging 'n groot stap om konsole- en rekenaarspeletjie-ervarings na mobiele toestelle te bring. Met toenemende belangstelling in speletjies op slimfone, kan spelers uitsien om nie net die gewone mobiele speletjie-aanbiedinge te geniet nie, maar ook hoëgehalte AAA-vrystellings op hul iPhones.

