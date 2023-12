Navorsers ontdek 'n deurbraak in energiedoeltreffende rekenaars

’n Span navorsers van die Universiteit van Kiel het ’n beduidende deurbraak gemaak in die ontwikkeling van energiedoeltreffende rekenaars wat deur die menslike brein geïnspireer is. Deur die beginsels van biologiese inligtingverwerking te bestudeer, het die span sleutelmeganismes en nuwe materiaal geïdentifiseer wat elektroniese stelsels kan rewolusie.

Tradisioneel verwerk rekenaars inligting in serie, terwyl die brein inligting parallel en dinamies verwerk. Hierdie fundamentele verskil lei daartoe dat die brein baie vinniger en meer energiedoeltreffend is in take soos patroonherkenning. Die navorsers poog om die brein se verwerkingsvermoëns na te boots deur elektroniese komponente en rekenaarargitekture te ontwerp wat soortgelyk werk aan die netwerk van neurone en sinapse in ons brein.

Die fokus van die navorsing lê in die ontwikkeling van materiale wat dinamiese gedrag toon, soortgelyk aan die driedimensionele struktuur van die brein. Deur toe te laat dat die rangskikking van atome en deeltjies in hierdie materiale verander, het die navorsers 'n vlak van plastisiteit geskep wat nodig is vir leer- en geheueprosesse. Hulle het sewe basiese beginsels geïdentifiseer waaraan rekenaarhardeware moet voldoen om die brein se inligtingverwerkingsvermoëns te simuleer.

Terwyl die ontwikkelde materiaal aan verskeie van hierdie beginsels voldoen, erken die navorsers dat die "uiteindelike" materiaal wat ten volle aan alle vereistes voldoen, nog ontdek moet word. Nietemin open die kombinasie van hierdie materiale met bestaande tegnologieë nuwe moontlikhede buite die grense van tradisionele silikontegnologie.

Die navorsingspan se bevindinge het beduidende implikasies vir nywerhede en die samelewing, aangesien rekenaarkragaanvraag steeds toeneem. Strategieë soos miniaturisering van elektronika bereik hul tegniese perke, wat die ontwikkeling van energiedoeltreffende rekenaaroplossings 'n prioriteit maak. Deur gebruik te maak van biologies-geïnspireerde inligtingsverwerking, kan hierdie deurbraaktegnologie die weg baan vir nuwe horisonne in rekenaars.

Een noemenswaardige ontdekking van die navorsingspan behels die gedrag van spesiale korrelnetwerke gemaak van silwer-goud nanopartikels. Wanneer 'n elektriese sein toegepas word, vertoon hierdie netwerke 'n balans tussen stabiliteit en vinnige geleidingsveranderinge, soortgelyk aan die brein se kritiek tussen plastisiteit en stabiliteit. Die span het ook die vermoë gedemonstreer om netwerkpaaie te verander deur sinkoksied-nanopartikels en elektrochemies gevormde metaalfilamente te gebruik, wat die potensiaal van hierdie materiale vir breinagtige rekenaars ten toon stel.

Deur die fundamentele beginsels van die brein te verstaan ​​en innoverende materiale te ontwikkel, het die navorsers die grondslag gelê vir 'n nuwe era van energiedoeltreffende rekenaars. Met volgehoue ​​vooruitgang op hierdie gebied kan ons rekenaars verwag wat nie net ooreenstem met die verwerkingsvermoëns van die menslike brein nie, maar dit oortref.