Verstaan ​​​​die invloed van samewerkingsinstrumente op innovasie in die digitale werkplek

Samewerkingsinstrumente soos Slack en Teams het noodsaaklik geword in die digitale werkplek, wat spanne in staat stel om op afstand te kommunikeer en saam te werk. 'n Nuwe studie van MIT Sloan Management Review beklemtoon egter die belangrikheid daarvan om te verstaan ​​hoe die keuses wat binne hierdie instrumente gemaak word, innovasie kan beïnvloed.

Die studie het bevind dat die besluit om 'n private groep of 'n openbare groep te skep deur middel van samewerkingsinstrumente spanne op verskillende paaie na innovasie kan plaas. Volgens Wietske Van Osch, 'n medeprofessor aan Michigan State University, kan die keuse tussen openbare en private kanale belangrike implikasies hê vir die kreatiewe uitkomste wat deur spanne geproduseer word.

Daar is gevind dat samewerking in openbare kanale meer pertinent is vir ontwikkelingskreatiwiteit, wat die kombinasie of uitbreiding van bestaande konsepte behels om nuwe uitkomste te lewer. Aan die ander kant is ontwrigtende kreatiwiteit, wat die herdefiniëring van probleme behels om nuwe oplossings te vind, meer geneig om te ontstaan ​​uit groepe wat kommunikasie na privaat stel.

Die studie dui egter ook daarop dat wanbelyning tussen hierdie paaie kan lei tot 'n stilstand in kreatiwiteit. Ten einde innovasie te bevorder, moet bestuurders strategies dink en verskillende kenmerke van samewerkingsinstrumente kombineer met toepaslike kommunikasiestrukture.

Die studie bied drie punte aan bestuurders om te oorweeg:

1. Kies samewerkingsinstrumente wat beide openbare en private ruimtes toelaat.

2. Vind maniere om privaatgroepe te ondersteun en stel die kennis binne hierdie groepe aan die breër organisasie beskikbaar.

3. Kombineer verskillende groepe om verskeie paaie na verskillende tipes kreatiwiteit te skep.

Dit is belangrik vir leiers om te erken dat daar geen een-grootte-pas-almal benadering tot innovasie is nie. Burcu Bulgurcu, 'n assistent-professor aan die Toronto Metropolitaanse Universiteit se Ted Rogers Bestuurskool, beklemtoon die behoefte om gebruikers te bemagtig om verskeie paaie na kreatiwiteit te omhels en hulle te benut om die potensiaal van die digitale arbeidsmag te maksimeer.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie navorsing die belangrikheid van klein keuses binne samewerkingsinstrumente om innovasie in die digitale werkplek aan te dryf. Om die unieke paaie te verstaan ​​wat hierdie instrumente vir kreatiwiteit bied, kan bestuurders help om innovasie te bevorder en die volle potensiaal van hul spanne te benut.

Bron: MIT Sloan Management Review

Definisies:

– Ontwikkelingskreatiwiteit: Kombinasie of uitbreiding van bestaande konsepte om nuwe uitkomste te lewer.

– Ontwrigtende kreatiwiteit: Die kreatiewe vernietiging van 'n voorwerp of probleem om 'n nuwe perspektief te bewerkstellig.

