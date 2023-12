Nuwe DNA Nanorobots wys belofte in mediese toepassings

Navorsers aan universiteite in New York en Ningbo, China, het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van DNS-nanotegnologie gemaak. Hulle het suksesvol klein robotte geskep wat uit DNA gebou is wat in staat is om self te repliseer. Hierdie nanorobotte, wat so klein is dat 1,000 XNUMX van hulle in die breedte van 'n vel papier kan pas, het die potensiaal om mediese behandelings en omgewingsopruiming te revolusioneer.

Die hoofnavorser van die projek, Feng Zhou, verduidelik dat hierdie nanorobotte gebruik kan word om soek-en-vernietig-missies teen kankerselle in die menslike bloedstroom uit te voer, wat die behoefte aan indringende operasies uitskakel. Hulle kan ook giftige afval uit die see versamel, wat 'n skoner en veiliger omgewing verseker.

Wat hierdie nanorobotte onderskei, is hul vermoë om DNS-stringe in drie dimensies te manipuleer en te vou, 'n beduidende vooruitgang van vorige DNS-robotikanavorsing wat beperk was tot 2D-konstruksie. Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop vir meer komplekse en bruikbare nano- en mikrotoestelle.

Andrew Surman, 'n chemieprofessor wat spesialiseer in nanomateriale, beklemtoon die belangrikheid van presiese vou en belyning in nanotegnologie. Die sukses van hierdie nanorobotte lê in hul vermoë om DNS-stringe korrek te vou, wat hulle in staat stel om hul beoogde funksies te verrig.

Zhou se span se werk bou voort op vier dekades se vooruitgang in DNA-nanotegnologie, insluitend die ontwikkeling van masjiene, ensieme, selfreplikeerders en nukleïensuur-“wandelaars”. Hierdie toepassings het reeds belofte getoon op die gebied van nanogeneeskunde, diagnostiese waarneming en nanorobotika. Met verdere ontwikkeling kan nanomasjiene en robotte wat deur lig en hitte beheer word moontlik bioversoenbare strukture en toestelle op 'n nanoskaal produseer.

Terwyl die konsep van nanorobotte soos wetenskapfiksie kan lyk, met vrese vir onbeheerbare replikasie wat lei tot die oorheersing van "grys goo", bied Zhou se navorsing 'n grondslag vir die veilige en beheerde gebruik van DNA-nanorobotte in verskeie toepassings.

Die verslag, getiteld "Toward three-dimensional DNA industrial nanorobots," is gepubliseer in Science Robotics en is 'n belangrike mylpaal op die gebied van DNA-nanotegnologie. Hierdie navorsing open nuwe moontlikhede vir die toekoms van medisyne, omgewingsbewaring en nanoskaalproduksie.