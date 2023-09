Die Realme 5G-uitverkoping: afslag en aanbiedinge op sekere slimfone

Die Realme 5G-uitverkoping is nou regstreeks, wat kliënte in Indië die geleentheid bied om groot te bespaar op uitgesoekte Realme 5G-slimfone. Die verkoopdatums is van 11 September tot 17 September, en kliënte kan voordeel trek uit verskeie afslag en aanbiedinge op slimfone soos die Realme Narzo 60x, Realme 11 5G en Realme 11 Pro 5G.

Tydens die uitverkoping kan kliënte tot Rs spaar. 12,000 op die aankoop van 'n kwalifiserende Realme 5G-foon. Die afslag sluit in onmiddellike verlagings in prys, sowel as bankaanbiedinge en ruiltransaksies.

Een van die uitgeligte aanbiedinge is 'n onmiddellike afslag van Rs. 1,000 60 op die nuut bekendgestelde Realme Narzo 5x 4G. Hierdie slimfoon, beskikbaar in 128GB + 6GB en 128GB + 11,999GB RAM en bergingkonfigurasies, kan gekoop word vir Rs. 2 279. Boonop kan kopers ook 'n 6X-muntebeloning ter waarde van tot Rs kry. XNUMX en gratis beskerming van XNUMX maande skermskade.

Die Realme 11-reeks, insluitend die Realme 11 5G, Realme 11 Pro en Realme 11 Pro+, is ook teen afslagpryse beskikbaar. Die Realme 11 5G het 'n afslag van Rs. 1,500 11, terwyl die Realme 11 Pro en Realme 2,000 Pro+ 'n afslag van Rs het. 21,999 25,999. Kopers kan ook voordeel trek uit 'n gratis EMI-opsie op alle variante van hierdie slimfone, met pryse wat wissel van Rs. XNUMX XNUMX tot Rs. XNUMX XNUMX.

Ander slimfone in die uitverkoping sluit die Realme 11x 5G in, wat aangebied word met 'n gratis EMI-opsie, maar sonder afslag. Dit is beskikbaar in 6GB + 128GB en 8GB + 128GB RAM en bergingsopsies, teen Rs. 14,999 15,999 en Rs. XNUMX XNUMX, onderskeidelik.

Die Realme Narzo 60 5G en Realme Narzo 60 Pro 5G kry ook afslag van Rs. 1,300 2,000 en Rs. 250 XNUMX, onderskeidelik. Daarbenewens is daar 'n bankafslag van Rs. XNUMX beskikbaar op ICICI, Kotak Mahindra, en Axis Bank debiet- en kredietkaarttransaksies.

In die algemeen bied die Realme 5G-verkoping aan kliënte die geleentheid om te bespaar op slimfone van hoë gehalte met gevorderde 5G-vermoëns. Met afslag, aanbiedinge en verskeie finansieringsopsies beskikbaar, is dit 'n goeie tyd om op te gradeer na 'n Realme 5G-foon.

