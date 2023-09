Razorpay verkry Digital Invoicing Startup BillMe om kliëntebetrokkenheid te verbeter

Fintech unicorn Razorpay het die verkryging van BillMe aangekondig, 'n begin met digitale fakturering en kliëntebetrokkenheid. Die Mumbai-gebaseerde onderneming het 'n platform ontwikkel wat daarop gemik is om papierrekeninge uit te skakel en waardetoevoeging vir handelaars te verbeter deur digitale fakturering. Dit is die agtste verkryging deur Razorpay, wat sy portefeulje uitgebrei het sedert hy Ezetap in Augustus 2022 verkry het.

Met hierdie verkryging poog Razorpay om besighede te bemagtig met 'n hibriede model wat hulle in staat stel om meer effektief met hul kliënte te skakel. Aangesien kontaklose en wrywinglose maniere van interaksie steeds gewild raak onder verbruikers, poog Razorpay om BillMe se vermoëns te benut om handelaars 'n hoogs persoonlike en interaktiewe faktureringservaring te bied. Razorpay-gegenereerde digitale rekeninge sal kenmerke soos terugvoer en opname-opsies bied, wat handelaars in staat stel om hul betrokkenheidstrategieë aan te pas op grond van verbruikersvoorkeure.

BillMe, wat in 2018 gestig is, het reeds meer as 4,000 10 besighede bedien, insluitend groot handelsmerke soos McDonald's, Burger King, Decathlon en Cinepolis. Die platform stel besighede in staat om binne minder as XNUMX minute met digitale fakturering regstreeks te gaan, wat prosesse stroomlyn wat gewoonlik baie langer neem. Verder bemagtig die selfdien-kontroleskerms wat deur BillMe verskaf word, handelaars om klantgedrag te ontleed, pasgemaakte veldtogreëls daar te stel en kruisverkope en promosies te fasiliteer.

Kliënte sal baat vind by die vaartbelynde en vinniger betaalervaring wat deur digitale fakturering verskaf word. Hulle hoef nie meer bekommerd te wees oor die berging of herwinning van papierrekeninge vir toekomstige verwysing nie. In plaas daarvan sal die digitale rekeninge maklik toeganklik wees en kan dit gebruik word as 'n multidimensionele hulpmiddel vir handelaars om hul kliënte beter te verstaan, betrokke te raak en te teiken.

Razorpay sien groot potensiaal in die wêreldwye mark vir digitale kwitansies, wat na verwagting $2.3 miljard teen 2027 sal bereik. Deur BillMe se aanbiedinge in te sluit, poog Razorpay om besighede te help uitstaan ​​deur klantbetrokkenheid te verbeter, kliënte te behou en hul bemarkingsvermoëns te versterk. Hierdie verkryging strook met Razorpay se visie om 'n betroubare eenstopwinkel vir alle betaaloplossings te word, wat voorsiening maak vir besighede van alle groottes.

Razorpay, wat in 2014 gestig is, het reeds betalingstegnologie-oplossings aan meer as 8 miljoen besighede verskaf. Die maatskappy het $817 miljoen se befondsing verkry van prominente beleggers soos Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global en MasterCard. Met die toevoeging van BillMe, gaan Razorpay voort om sy voetspoor in die fintech-industrie uit te brei en sy posisie as 'n toonaangewende speler in die betalingsruimte te verstewig.

