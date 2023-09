Indrukwekkende Star Fox Arwing Ontspanning in Starfield

’n Nuwe en hoogs indrukwekkende ruimteskip-ontspanning het in Bethesda se ruimte-RPG Starfield ontstaan. Geïnspireer deur die geliefde Star Fox-reeks, het sosiale media-gebruiker 'BuckyArt1701' 'n pasgemaakte skip ontwerp gebaseer op die ikoniese Arwing. Die amptelike Starfield sosiale media-rekening het selfs verskeie skermkiekies van hierdie merkwaardige skepping gedeel.

Starfield bring elemente van klassieke Bethesda-rolspeletjies saam met opwindende ruimteskip-doggevegte. Die vermoë om jou skip aan te pas stel spelers in staat om unieke en herkenbare ontwerpe te skep. Sedert dit vrygestel is, het aanhangers reeds skepe gemaak wat deur Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica en The Expanse geïnspireer is.

Terwyl die Star Fox-reeks in 'n geruime tyd nie 'n nuwe inskrywing gesien het nie, laat hierdie Arwing-ontspanning in Starfield aanhangers toe om tydelik hul begeerte vir Fox McCloud se intergalaktiese avonture te bevredig. Vir diegene wat lus is vir meer ruimte-gevegte op die Nintendo Switch, is die herbesoek van klassieke Star Fox-ervarings deur die Switch Online-diens 'n goeie opsie.

Starfield het vinnig Bethesda se suksesvolste speletjiebekendstelling tot nog toe geword, met meer as ses miljoen spelers wat binne die openingsweek by die Konstellasie aangesluit het. Vir meer inligting oor die speletjie, insluitend resensies en gidse, besoek ons ​​broer of suster webwerf Pure Xbox.

Wat is jou gedagtes oor hierdie merkwaardige Arwing-ontspanning in Starfield? Hoop jy vir 'n nuwe Star Fox-speletjie in die toekoms? Deel jou mening hieronder.

