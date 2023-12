Wetenskaplikes het 'n ongewone dubbelkrater op die Maan ontdek, wat veroorsaak is deur die impak van 'n Chinese Long March-vuurpylversterker. Aanvanklik het sommige navorsers bespiegel dat die teenwoordigheid van 'n dubbelkrater beteken dat daar 'n bykomende, moontlik geheime, loonvrag op die vuurpyl was. Verdere ondersoek dui egter daarop dat die ekstra massa waarskynlik te wyte was aan 'n loonvragadapter wat gebruik is om die primêre sendingloonvrag te ondersteun.

Die vuurpyl, genaamd Chang'e 5-T1, was 'n eksperimentele ruimtetuig wat in Oktober 2014 deur die China National Space Administration (CNSA) gelanseer is. Die hoofdoel daarvan was om die ontwerp van die terugkeerkapsule te toets wat in China se toekomstige Chang' gebruik sou word. e 5-missie, wat daarop gemik was om maanmonsters te versamel. Chang'e 5-T1 het in November 2020 suksesvol op die Maan geland en monsters van die Ocean of Storms-streek versamel. Die houer met die monsters het in Desember 2020 veilig na die aarde teruggekeer.

Volgens Phillip Stooke, 'n professor aan die Universiteit van Wes-Ontario, het die vuurpyl 'n "Diensmodule"-satelliet met 'n monster terugvoerkapsule aangeheg. Om die massa van hierdie gekombineerde struktuur te ondersteun, sou dit 'n loonvragadapter as 'n ondersteuningstruktuur tydens lansering benodig het. Die loonvragadapter kan 'n aansienlike hoeveelheid weeg, afhangende van die grootte van die loonvrag.

Chang'e 5-T1 het ook bykomende loonvragte gedra, soos 'n bestralingsblootstellingseksperiment en die 4M-sending vir die Duitse ruimtetegnologiemaatskappy OHB System. Hierdie kleiner loonvragte kon egter nie verantwoordelik wees vir die massa wat nodig is om 'n dubbelkrater te skep nie.

Die voortdurende debat oor die ekstra massa en die moontlike geheimhouding daarvan spruit uit die ontkenning deur Chinese amptenare van die ministerie van buitelandse sake dat die vuurpyl verantwoordelik is vir die impak en ruimterommel. Bewyse van die Amerikaanse departement van verdediging se ruimtebevel dui egter daarop dat die vuurpyl nie op sy terugreis na die aarde in 2014 verbrand het nie.

Die ontdekking van die dubbelkrater is gemaak deur wetenskaplikes wat beelde ontleed het wat deur NASA se Lunar Reconnaissance Orbiter geneem is. Dit is die eerste keer dat 'n vuurpylliggaamimpak op die Maan 'n dubbele krater geskep het, wat navorsers geïntrigeer en verras het.

Terwyl die presiese aard van die ekstra massa steeds gedebatteer word, wys hierdie ontdekking die belangrikheid van voortgesette verkenning en studie van ons hemelse buurman. Om die impak van ruimtesendings op die Maan te verstaan, help om toekomstige sendings in te lig en bevorder ons kennis van die maanoppervlak.