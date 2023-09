Apple verleng ooreenkoms met Qualcomm om 5G-modemskyfies te gebruik tot 2026

Apple het aangekondig dat hy sy ooreenkoms met Qualcomm gaan verleng om sy Snapdragon 5G Modem-RF Systems vir sy slimfoonbekendstellings te gebruik tot minstens 2026. Dit beteken dat Apple vir die volgende drie jaar sal voortgaan om Qualcomm se komponente in sy iPhones te gebruik. Hierdie besluit kom as 'n vertraging vir Apple se planne om sy eie 5G-modemskyfies te ontwikkel, wat na verwagting in 2024 bekendgestel sou word.

Kenners is verdeeld oor die redes vir Apple se vertraging met die ontwikkeling van sy eie skyfiestelle. Sommige spekuleer dat Apple dit meer uitdagend vind as wat verwag is om sy eie sellulêre modem silikon te skep, terwyl ander suggereer dat voorsieningskettingprobleme probleme veroorsaak. Alejandro Cadenas, mede-visepresident by IDC, het opgemerk dat Apple se prioriteit is om sy eie skyfiestelle te ontwikkel en sy ooreenkoms met Qualcomm te beëindig, maar die maatskappy het meer tyd nodig om die gehalte van sy alternatief te verseker.

Terwyl Apple se pogings om sy eie 5G-skyfiestelle te ontwikkel dalk langer neem as wat verwag is, meen bedryfsontleders dat die maatskappy verbind bly tot die uitdaging en aansienlike hulpbronne aan die taak toewys. Die verlenging van Apple se ooreenkoms met Qualcomm bied kort- tot middeltermyn-sekerheid vir albei maatskappye.

Daar is bespiegeling dat Apple se hernude ooreenkoms met Qualcomm moontlik verband hou met die maatskappy se pogings om sy voorsieningskettings te versterk, veral as gevolg van groter uitdagings in China. Apple wil moontlik sy komponentbronne diversifiseer en afhanklikheid van 'n enkele verskaffer verminder.

Ongeag die redes agter die vertraging, word hierdie uitbreiding gesien as 'n oorwinning vir Qualcomm, aangesien Apple steeds op sy komponente staatmaak. Die besonderhede van die kontrak is nie bekend gemaak nie, maar dit is glo soortgelyk aan die ooreenkoms wat in 2019 tussen die twee maatskappye bereik is, ná regsdispute. In daardie skikking het Apple sy regseise teen Qualcomm teruggetrek en ingestem om sy skyfies in iPhones te gebruik, wat uiteindelik daartoe gelei het dat Apple Intel se slimfoonmodembesigheid verkry het.

Ten spyte van die vertraging word verwag dat Apple uiteindelik sy eie 5G-modemskyfies sal vrystel, maar die tydsraamwerk bly onseker.

Bronne:

– Die Register

– South China Morning Post