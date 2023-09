Qualcomm teken nuwe ooreenkoms om 5G-skyfies aan Apple te verskaf tot 2026

Qualcomm het 'n nuwe ooreenkoms met Apple bereik om 5G-skyfies vir iPhones te verskaf tot minstens 2026. As die voorste ontwerper van modemskyfies wat fone in staat stel om aan mobiele datanetwerke te koppel, het Qualcomm voorheen 'n verskaffingsooreenkoms met Apple in 2019 onderteken, na aanleiding van die resolusie van 'n jarelange regsdispuut tussen die twee maatskappye.

Die huidige skyfieverskaffingsooreenkoms tussen Qualcomm en Apple gaan vanjaar verstryk, wat beteken dat die komende iPhones wat Apple na verwagting sal aankondig die laaste sal wees wat ingevolge hierdie ooreenkoms vrygestel sal word. Die nuwe ooreenkoms verseker egter dat Qualcomm elke jaar tot 2026 skyfies vir Apple se fone sal voorsien.

Ongelukkig is die spesifieke bepalings en waarde van die ooreenkoms nie deur Qualcomm bekend gemaak nie. Die skyfievervaardiger het net genoem dat die bepalings "soortgelyk" is aan die vorige voorsieningsooreenkoms. Boonop sal 'n patentlisensie-ooreenkoms wat in 2019 tussen Qualcomm en Apple onderteken is, tot 2025 in plek bly, met die moontlikheid van 'n verlenging van twee jaar.

Terwyl Apple aktief besig is om sy eie modemtegnologie te ontwikkel en Intel se modemeenheid in 1 vir $2019 miljard bekom het, bly dit onduidelik hoe vinnig Apple beplan om oor te skakel na die gebruik van sy eie skyfies. Qualcomm het geprojekteer dat slegs 'n vyfde van Apple se iPhones sy skyfies teen 2026 sal gebruik. Hierdie projeksie kan egter konserwatief blyk te wees, aangesien Qualcomm se vorige projeksies vir sy besigheid met Apple in 2021 oorskry is, met alle iPhone 14-modelle wat verlede jaar vrygestel is met Qualcomm-modems.

Hierdie nuwe ooreenkoms tussen Qualcomm en Apple is deurslaggewend vir Apple se voorsieningskettingstrategie, veral in die lig van die uitdagings wat dit in China in die gesig staar. Die versterking van voorsieningskettings buite China het 'n prioriteit vir Apple geword, en dit blyk dat die maatskappy planne vertraag of terugskaal om sy eie skyfies op verskeie gebiede onafhanklik te vervaardig.

Bronne: Qualcomm, Hargreaves Lansdown