Qualcomm verleng ooreenkoms om Apple van 5G-modems te voorsien

Qualcomm het 'n verlenging van sy ooreenkoms aangekondig om 5G-modems vir Apple se slimfone te verskaf, wat aandui dat Apple steeds uitdagings in die gesig staar om die tegnologie in die huis te ontwikkel. Sedert 2018 werk Apple daaraan om sy eie modems te skep, wat verantwoordelik is vir die fasilitering van kommunikasie tussen sy toestelle en sellulêre netwerke. Hierdie poging is deel van Apple se groter inisiatief om meer van sy halfgeleierkomponente intern te vervaardig eerder as om op eksterne verskaffers staat te maak.

Kragtens die bepalings van die ooreenkoms sal Qualcomm Apple van sy skyfies voorsien vir die slimfoonbekendstellings wat geskeduleer is vir 2024, 2025 en 2026. Alhoewel die besonderhede van die ooreenkoms nie bekend gemaak is nie, het Qualcomm gesê dat dit soortgelyk is aan die oorspronklike ooreenkoms wat in 2019 bereik is. As die voorste skyfievervaardiger in 5G-tegnologieë, het Qualcomm vertroue uitgespreek in sy jarelange bedryfsleierskap.

Apple is Qualcomm se grootste klant, verantwoordelik vir ongeveer 25% van sy inkomste. Die verwagting was dat die komende iPhone 15, wat Dinsdag vrygestel word, een van die finale modelle sou wees om Qualcomm se modems te gebruik. Apple en Qualcomm was voorheen wêreldwyd in hoëprofiel-geskille oor intellektuele eiendom en kontrak gewikkel voordat hulle in 2019 'n skikking bereik het, wat 'n "meerjarige skyfiestel-verskaffingsooreenkoms" ingesluit het.

Apple het egter kort daarna sy modemontwikkelingsplanne bevorder deur Intel se slimfoonskyfiebesigheid vir $1 miljard te verkry. Hierdie nuwe ooreenkoms met Qualcomm maak voorsiening vir die moontlikheid dat Apple oor die volgende drie jaar sy eie skyfies geleidelik in sy slimfone kan integreer, mits hulle gereed is vir ontplooiing.

Opvallend is dat Qualcomm se aandele 'n styging van 8% in voormarkverhandeling ervaar het met die aankondiging, wat uiteindelik afgereken het met 'n toename van 3% in laatoggendhandel. In Mei 2021 het Apple ook 'n multi-miljard-dollar, meerjarige ooreenkoms met Broadcom aangegaan vir verskeie ander 5G-komponente.

Definisies:

– Modem: 'n Toestel wat kommunikasie tussen 'n rekenaar of slimfoon en die internet via 'n netwerkverbinding moontlik maak.

– Halfgeleier: 'n Materiaal, tipies silikon, wat elektriese geleidingseienskappe tussen 'n geleier en 'n isolator besit. Word gebruik om verskeie elektroniese komponente te vervaardig.

– 5G: Die vyfde generasie draadlose tegnologie, wat vinniger snelhede en verbeterde konneksie bied in vergelyking met vorige generasies.

– Chipmaker: 'n Maatskappy wat geïntegreerde stroombane (skyfies) ontwerp en vervaardig wat in elektroniese toestelle gebruik word.

