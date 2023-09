Die veranderende landskap van openbare sektor e-verkryging

'n Onlangse opname wat deur Euna Solutions gedoen is, werp lig op die ontwikkelende stand van e-verkryging in die openbare sektor. Soortgelyk aan die neigings wat in besigheid-tot-besigheid (B2B) e-handel gesien word, wend aankopebestuurders en verkrygingspanne in regerings-, akademiese en liefdadigheidsorganisasies hulle toenemend tot digitale tegnologie om hul verkrygingsprosesse te stroomlyn.

Een van die sleutelbevindinge van die opname is dat 44% van kopers in die openbare sektor nou e-verkrygingsagteware saam met hul ondernemingshulpbronbeplanningstelsel (ERP) gebruik. Boonop het 65% van die respondente gerapporteer dat hulle 'n kombinasie van nalatenskap en nuwer digitale tegnologie gebruik. Hierdie hibriede benadering stel die ERP-stelsel in staat om kernfunksies te hanteer terwyl die e-verkrygingsoplossing meer komplekse take soos aankope en verskafferbestuur bestuur.

Die opname het ook die belangrikheid van voldoening, doeltreffendheid en verskafferbetrokkenheid vir openbare verkrygingsprofessionele beklemtoon. Slegs 44% van die aankoopbestuurders het egter vertroue uitgespreek in hul organisasies se vermoë om die huidige werklas te hanteer, terwyl 25% erken het dat hulle minder selfvertroue voel.

Die toekomstige arbeidsmag stel nog 'n uitdaging vir openbare agentskappe, aangesien byna 30% van die federale werknemers teen 2025 in aanmerking sal kom vir aftrede, en 27% van die arbeidsmag sal bestaan ​​uit Gen Z. Hierdie jonger werkers het 'n sterk affiniteit vir tegnologie en verwag digitale gereedskap om deel van hul werk te wees. Hulle prioritiseer vaartbelynde prosesse en outomatisering om tyd vry te maak vir meer strategiese inisiatiewe.

Alhoewel daar vordering was, toon die opname dat 20% van aankopebestuurders in die openbare sektor steeds op papiergebaseerde verwerking en verouderde nalatenskapstelsels staatmaak. Slegs 14% het gerapporteer dat hulle die nuutste digitale gereedskap en tegnologie vir hul verkrygingsprosesse gebruik.

Die COVID-19-pandemie het die digitale transformasie van aankope in die openbare sektor bespoedig, wat baie organisasies gedwing het om uit nood digitale oplossings aan te neem. Die oorgang was egter nie altyd glad nie.

Ten slotte, die opname wat deur Euna Solutions gedoen is, beklemtoon die veranderende landskap van openbare sektor e-verkryging. Dit beklemtoon die toenemende aanvaarding van digitale tegnologie, die uitdagings wat in die gesig gestaar word om jonger aankooppersoneel te werf, en die belangrikheid van vaartbelynde prosesse en outomatisering in verkrygingsbedrywighede.

Bronne: Euna Solutions opname, John Alexander, Euna Solutions senior vise-president, produk.