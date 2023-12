Psyche se gammastraal-instrument veroorsaak opwinding vir toekomstige ruimteverkenning

’n Onlangse ontwikkeling in NASA se Psyche-sending het opgewondenheid onder wetenskaplikes en ruimte-entoesiaste laat ontstaan. Die sending se gammastraalspektrometer (GRS) het op 6 November lewendig geword, wat 'n belangrike mylpaal was sedert die ruimtetuig se lansering in middel Oktober. Die GRS is deel van die Gamma-Ray en Neutron Spectrometer (GRNS) instrument, wat 'n deurslaggewende rol speel in die bepaling van Psyche se samestelling.

Die GRS-span, saamgestel uit fisici van verskeie instansies, het die versameling van "pragtige data" aanskou wat elke vyf sekondes uit die ruimtetuig stroom. Hierdie sukses het gekom ná noukeurige beplanning en repetisie die afgelope drie jaar, wat verwagtinge oortref het en die weg gebaan het vir toekomstige bedrywighede. Die versamelde data verskaf deurslaggewende inligting oor die instrument se sensitiwiteit en stel wetenskaplikes in staat om berekeninge te verfyn vir wanneer die ruimtetuig asteroïde Psyche bereik.

Wetenskaplikes is veral gefassineer deur die gammastraalspektra wat deur die GRS versamel word. Hierdie spektra dien as chemiese vingerafdrukke, wat die elementêre samestelling van Psyche openbaar. Deur die ontleding van die gammastrale wat vrygestel word van die interaksie van kosmiese deeltjies met die asteroïde se oppervlak, kan wetenskaplikes bevestig of Psyche 'n oorblyfsel van 'n vroeë planetesimaal of 'n bousteen van 'n planeet is.

Die Psyche GRS is 'n moderne instrument wat lesse insluit wat geleer is van vorige gammastraal-instrumente wat in ruimtesendings gebruik is. Dit spog met die hoogste resolusie van enige gammastraalspektrometer wat in die ruimte gevlieg word en gebruik gevorderde kriokoeler-tegnologie om sy suiwer germanium-kristal "hart" af te koel tot 'n koue -292 ° F (-180 ° C). Hierdie kriokoeler-innovasie sal na verwagting die instrument se lewensduur aansienlik verleng.

Die sukses van die Psyche GRS baan nie net die weg vir toekomstige bedrywighede tydens die sending nie, maar hou ook belofte in vir opkomende ruimteverkenningspogings. Soortgelyke APL-ontwikkelde GRS-instrumente sal in twee toekomstige missies geïntegreer word—die MEGANE-instrument op die Japanse Lugvaartverkenningsagentskap se Martian Moons eExploration-sending en NASA se APL-geleide Dragonfly-sending na Saturnus se grootste maan Titan. Daarbenewens sal dieselfde tipe kriokoeler wat in die Psyche-sending gebruik word vir die Mapping Imaging Spectrometer for Europa (MISE)-instrument op NASA se Europa Clipper-sending gebruik word.

Na 'n twee weke lange toetsproses het die span die gammastraalsensor op 27 November afgeskakel. Ander komponente van die GRS, insluitend die neutron- en protonsensor, bly egter aktief. Die span beplan om die neutronspektrometer middel Desember te aktiveer, wat hulle in staat stel om waardevolle metings van die ruimte-omgewing te versamel tydens die vaart na die asteroïdegordel.

Die sukses van die Psyche-sending is 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning en hou belofte in om die geheimenisse van Psyche en toekomstige missies te ontbloot.