Ses PlayStation Plus Ekstra Speletjies aangekondig vir September

’n Uitgelekte lys het die ses PlayStation Plus Extra-speletjies onthul wat in September beskikbaar sal wees. Die speletjies is gedeel deur betroubare bron billbil-kun op Dealabs. Die reeks sluit in NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, en Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 is 'n opgegradeerde prequel tot NieR:Automata. Dit het positiewe resensies ontvang, met IGN wat dit 'n 8/10 gee en die verbeterde beeldmateriaal en gevegte geprys het. Die spel se storie word beskou as sy uitstaande kenmerk.

Unpacking, wat in 2021 vrygestel is, is 'n gewilde indie-speletjie wat draai om die organisering van items op verskillende plekke. IGN het dit 'n 8/10 toegeken, wat sy eenvoudige dog bevredigende legkaartspel beklemtoon en sy vermoë om 'n aangrypende storie oor persoonlike besittings te vertel.

Hierdie speletjies is geskeduleer om vanaf 19 September beskikbaar te wees vir PS Plus Extra- en Premium-lede. Hierdie vrystelling is die eerste groep speletjies na Sony se onlangse prysverhoging vir al sy PS Plus 12-maande-intekeninge wêreldwyd.

Tans is daar geen amptelike bevestiging van Sony oor die uitgelekte speletjielys of die beskikbaarheid daarvan nie. Aanhangers wag gretig op 'n amptelike aankondiging om die reeks te bevestig. Bly ingeskakel vir meer opdaterings.

Bron: IGN (resensent: Wesley Yin-Poole)