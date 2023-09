Apple stel verbeterde portretmodus en nagmodus in iPhone 15 bekend

Opsomming: Apple het die nuutste kenmerkopdaterings vir sy kamera-toepassing in die iPhone 15 onthul. Die verbeterde portretmodus inkorporeer nou masjienleertegnologie om mense en troeteldiere outomaties op te spoor, wat gebruikers van pragtige portret-agtige foto's voorsien. Boonop het Apple verbeterings aan nagmodus aangebring om lae-lig fotografie vermoëns te verbeter. Die iPhone 15 spog ook met opgegradeerde kameraspesifikasies met 'n f/1.6 lensopening, 'n 2x telefoto-opsie en 'n 24-megapixel-vermoë.

Apple het sy bekende portretmodus na die volgende vlak in die iPhone 15 geneem met die integrasie van masjienleertegnologie. Hierdie nuwe kenmerk gebruik gevorderde algoritmes om die samestelling van die foto te ontleed en skakel outomaties oor na Portretmodus wanneer 'n persoon of troeteldier opgespoor word. Hierdie innovasie het ten doel om gebruikers te voorsien van portrette wat professioneel lyk sonder die behoefte aan handmatige aanpassings.

Boonop, nadat hulle 'n foto in Portretmodus geneem het, het gebruikers nou die vermoë om die fokus tussen verskillende individue of troeteldiere te wissel, om te verseker dat die gewenste onderwerp perfek uitgelig is. Alhoewel die opsie om Portretmodus af te skakel en terug te keer na die oorspronklike foto beskikbaar was sedert die bekendstelling daarvan, voeg hierdie nuwe opdatering groter veelsydigheid en kreatiewe beheer by die kenmerk.

Apple het ook verbeterings aan Nagmodus aangebring, wat gebruikers in staat stel om pragtige foto's te neem, selfs in uitdagende lae-lig omgewings. Alhoewel spesifieke besonderhede oor die verbeterings nie bekend gemaak is nie, dui Apple se verbintenis tot voortdurende verbetering van hierdie kenmerk daarop dat gebruikers beter beeldkwaliteit en verminderde geraas in swak verligte scenario's kan verwag.

Wat kameraspesifikasies betref, spog die iPhone 15 met 'n f/1.6 diafragma-lens, wat meer lig die kamerasensor laat binnedring, wat skerper en lewendiger beelde tot gevolg het. Boonop bied die 2x-telefoto-opsie gebruikers 'n verbeterde zoemvermoë, wat hulle in staat stel om onderwerpe op 'n afstand vas te vang sonder om beeldkwaliteit in te boet. Met 'n 24-megapixel-vermoë kan gebruikers hoër resolusiefoto's met groter detail en duidelikheid verwag.

In die algemeen demonstreer Apple se opdaterings vir Portretmodus en Nagmodus, tesame met die verbeterde kameraspesifikasies in die iPhone 15, die maatskappy se verbintenis om sy gebruikers van uitsonderlike fotografievermoëns te voorsien. Hierdie vooruitgang verseker dat gebruikers pragtige portrette en foto's van hoë gehalte in enige beligtingstoestand kan neem.

