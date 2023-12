Navorsers stel polaritons bekend as 'n nuwe benadering tot hitte-oordrag in nanoskaal halfgeleiers

Navorsers aan die Purdue Universiteit het hul aandag daarop gevestig om alternatiewe metodes vir hitte-oordrag in vandag se nanoskaal halfgeleiers te vind. Die tradisionele metode behels die gebruik van kwantumdeeltjies wat fonone genoem word; op die nanoskaalvlak verwyder fone egter nie genoeg hitte doeltreffend nie. In hul strewe na 'n oplossing, ondersoek die navorsers die gebruik van hibriede kwasideeltjies bekend as "polaritons" om 'n nuwe baan vir hitte-oordrag oop te maak.

Volgens Thomas Beechem, medeprofessor in meganiese ingenieurswese, is polaritone unieke kwasideeltjies wat ontstaan ​​uit die kombinasie van fotone en fonone. Terwyl fotone en fonone energie-uitruiling op hul eie maniere beskryf, bied polaritone 'n duidelike benadering om energie te dra. Soortgelyk aan 'n Toyota Prius wat 'n hibriede voertuig is, kombineer polaritons die eienskappe van beide lig en hitte om 'n nuwe en gespesialiseerde vorm van energie-uitruiling te skep.

Die navorsing oor polaritone het hoofsaaklik gefokus op hul gebruik in optiese toepassings, maar hul potensiaal vir hitte-oordrag is tot nou toe grootliks oor die hoof gesien. Jacob Minyard, 'n Ph.D. student in Beechem se laboratorium, verduidelik dat die impak van polaritone op hitte-oordrag beduidend word op die nanoskaalvlak, veral in die konteks van halfgeleiers. Die navorsers het ontdek dat polaritone 'n groter deel van termiese geleidingsvermoë kan bydra, wat nuwe geleenthede bied vir doeltreffende hitte-oordrag in halfgeleiermateriale.

Die span se bevindinge is erken as 'n uitgesproke artikel in die Journal of Applied Physics. Beechem beklemtoon dat polaritone die dominante krag word in hitte-oordrag op oppervlaktes wat dunner as 10 nanometer is, wat hul belangrikheid aandui aangesien halfgeleiers aanhou krimp. Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop vir die ontwerp van die verkeersvloei van hitte-oordrag, wat die benutting van beide fonone en polaritone optimaliseer.

Beechem en Minyard poog om vorentoe te beweeg om te demonstreer hoe chipvervaardigers polariton-gebaseerde nanoskaal hitte-oordragbeginsels in die fisiese ontwerp van hul skyfies kan inkorporeer. Deur faktore soos materiale, laagdikte en vorm in ag te neem, glo die navorsers dat polaritone die doeltreffendheid van hitte-oordrag in halfgeleiertegnologie kan verander.

Terwyl die huidige werk teoreties bly, verwag die navorsers toekomstige fisiese eksperimentering om hul bevindinge te bekragtig. Beechem spreek sy opgewondenheid uit oor die lewendige hitte-oordraggemeenskap by Purdue Universiteit, wat 'n ideale omgewing bied vir samewerkende navorsing en toegang tot die nuutste meetinstrumente. Hierdie verkenning van polaritone is 'n belangrike stap in die rigting van 'n rewolusie van hitte-oordrag in nanoskaal halfgeleiers en bied belowende oplossings vir die voortdurende ontwikkeling van halfgeleier tegnologie.