Vrystellingtye vir The Teal Mask DLC in Pokémon Scarlet en Violet

Opleiers wêreldwyd wag gretig op die vrystelling van die eerste Pokémon Scarlet and Violet DLC, The Teal Mask. Spelers wat op Woensdag 13 September bekendgestel word, is nuuskierig oor die spesifieke vrystellingstye in hul streek.

Volgens bevestigde inligting sal The Teal Mask DLC op die volgende tye vrygestel word:

Hierdie tye kan onderhewig wees aan verandering, maar die speletjie sal na verwagting teen die gegewe tyd begin. Spelers moet op hoogte bly vir enige aankondigings rakende vrystellingstydveranderinge.

Die Teal Mask is deel van The Hidden Treasure of Area Zero DLC vir Pokémon Scarlet en Violet. Die DLC neem spelers op 'n skooluitstappie na Kitakami, 'n lewendige dorpie gevul met feestelike aktiwiteite en straatverkopers. The Pokemon Company het reeds nuwe sakmonsters, Legendaries en karakters geterg wat in The Teal Mask bekendgestel sal word.

Lekke het ook bykomende inligting onthul oor nuwe vermoëns, Pokedex-inskrywings en sakmonsters soos Bloodmoon Ursaluna. Die tweede deel van The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, genaamd The Indigo Disk, is geskeduleer vir 'n Q4/Winter-vrystelling in 2023.

Spelers wat The Teal Mask DLC wil ervaar, sal óf Pokemon Scarlet óf Pokemon Violet moet besit. Diegene wat albei speletjies besit, sal aparte kopieë van The Teal Mask moet koop.

Ten spyte van aanvanklike tegniese kwessies wat speler-onderdompeling en -ervaring beïnvloed het, het Pokémon Scarlet en Violet 'n uiters suksesvolle bekendstelling gehad, wat die grootste Nintendo-vrystelling van alle tye geword het met 10 miljoen kopieë wat in die eerste drie dae verkoop is.

