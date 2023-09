Die Pixel Watch se September 2023-opdatering bring geringe verbeterings

Die jongste opdatering vir die Pixel Watch, wat in September 2023 vrygestel is, fokus hoofsaaklik op sekuriteit en foutoplossings. Hierdie opdatering, met die bounommer RWDC.230905.003, bevat die mees onlangse sekuriteitspleister vir verbeterde toestelbeskerming.

Alhoewel die vertraging in die vrystelling van hierdie opdatering sommige fone beïnvloed het, het dit geen impak op Wear OS nie. Google het 'n veranderingslog verskaf wat slegs die sekuriteitspleister noem, wat aandui dat hierdie opdatering geen noemenswaardige nuwe kenmerke of verbeterings aan die Pixel Watch bring nie.

Die bekendstelling van die OTA-opdatering is geskeduleer om op 11 September vir die meeste toestelle te begin. Gebruikers in Kanada sal egter tot 18 September moet wag om die opdatering te ontvang. Hierdie vertraging tussen die vrystellingdatums is onverwags en kan weens streeksoorwegings of spesifieke tegniese vereistes wees.

Van nou af werk die standaardmetode om die opdatering op die Pixel Watch handmatig te aktiveer nie. Die opsie om te kyk vir opdaterings vanaf die instellingskieslys wys slegs die boodskap "Jou horlosie is op datum." Daar is egter 'n oplossing om die aflaaiproses te begin. Deur die "Jou horlosie is op datum"-skerm verskeie kere vinnig agtereenvolgens te tik, kan gebruikers die opdatering vra om te begin aflaai. Boonop kan die aflaaiproses verder versnel deur Bluetooth te deaktiveer en slegs op Wi-Fi staat te maak.

Alhoewel hierdie opdatering dalk geen baanbrekende kenmerke bekendstel nie, is dit van kardinale belang om toestelle op datum te hou met die nuutste sekuriteitsreëlings. Gebruikers word aanbeveel om die September 2023-opdatering te installeer sodra dit beskikbaar word om te verseker hul Pixel Watch bly beskerm teen potensiële kwesbaarhede.

Bronne:

- Google Changelog

– FTC skakel: [bron URL]