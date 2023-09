Jupiter kondig Picross S+ vir Nintendo Switch aan, wat slegs digitale Picross-speletjies laat herleef

By

Picross-entoesiaste het rede om dit te vier, aangesien speletjie-ontwikkelaar Jupiter onlangs die komende vrystelling van Picross S+ vir die Nintendo Switch aangekondig het. Hierdie opwindende nuus beteken dat nege Picross-speletjies wat voorheen slegs digitaal was, herleef en weer beskikbaar gestel sal word, tot groot vreugde van aanhangers.

Volgens berigte sal Picross S+ die oorspronklike Picross e-raaisels insluit en sal ook die daaropvolgende Picross e-speletjies as betaalde legkaartpakkette bekendstel. Boonop sal die bundel Picross e9 bevat, 'n voorheen Japan-eksklusiewe speletjie wat uiteindelik sy debuut in die Weste sal maak.

Alhoewel die speletjie in 2024 bekendgestel sal word, is daar reeds verskeie Picross-speletjies op die Nintendo Switch beskikbaar vir diegene wat nie kan wag nie. Een voorbeeld is Picross S Genesis & Master System Edition, wat piktogramme van geliefde Sega-karakters bied vir aanhangers om te geniet.

Terwyl die koste vir elke inhoudpakket en Picross S+ self teen $4.99 geprys word, word die totale prys vir al nege speletjies geskat op ongeveer $45. Ten spyte van die oënskynlik hoë prysetiket, kan ywerige Picross-spelers getuig van die ontelbare ure van brein-strelende en verslawende legkaartoplossing wat hierdie speletjies bied.

Dit is opmerklik dat hoewel Picross S+ 'n fantastiese toevoeging tot die Nintendo Switch-biblioteek is, die tasbare ervaring om blokke in Mario se Super Picross te beitel, beskikbaar deur 'n Nintendo Switch Online-intekening, ongeëwenaard bly.

Oor die algemeen is die aankondiging van Picross S+ en die opstanding van die Picross-speletjies wat net vir digitaal gebruik word, 'n welkome ontwikkeling vir aanhangers van die legkaartgenre. Miskien sal hierdie vrystelling Jupiter ook aanmoedig om meer Japan-eksklusiewe Picross-titels na die Westerse mark te bring, wat die begeertes vervul van gretige spelers wat verlang het om hierdie speletjies te ervaar.

Bronne:

– Ash Parrish. (geen URL verskaf nie)