Die belowende potensiaal van appelbrille: 'n nader kyk na onlangse patente

Te midde van die gons rondom die hoogs verwagte Vision Pro VR-headset, lyk dit of die praatjies oor Apple Glasses 'n agterste sitplek gekry het. In Mei is twyfel geopper oor die werklike vrystelling van hierdie augmented reality (AR) bril, met inagneming van die bestaan ​​van die Vision Pro. Daar is egter duidelike redes waarom Apple Glasses nog 'n plek in die mark kan hê.

Gerief en praktiese gebruik speel 'n deurslaggewende rol in gebruikerservaring. Nie elke situasie vereis die rou krag van die Vision Pro nie, en om voortdurend 'n headset te dra, kan vermoeiend raak. Liggewig toestelle wat gerief en vinnige funksionaliteit bied, word dikwels verkies. Dit lyk asof Apple dit verstaan, soos gedemonstreer deur 'n onlangse patentvoorlegging wat verskeie opwindende kenmerke vir 'n AR-toestel uiteensit.

Een kenmerk wat in die patent uitgelig word, is 'n digitale kroon vir moeitelose navigasie. Dit stel gebruikers in staat om maklik deur kennisgewings, beelde te blaai en selfs musiek te speel. In wese lyk hierdie funksie soos 'n heads-up display (HUD), wat soos die vermoëns van 'n slimhorlosie lyk, maar direk voor die draer se oë verskyn.

As Apple egter van plan is om die bril lewensvatbaar te maak, moet multitasking-vermoëns geïmplementeer word. Onlangse verslae dui daarop dat Apple besig is met twee nuwe modelle van die Vision Pro, een wat vir die verbruikersmark voorsien is. Spekulasies ontstaan ​​of hierdie verbruiker-gefokusde model die Apple-bril sal wees, of dat die bril dalk deur hierdie nuwe iterasie vervang is.

Aangesien Apple se Wonderlust-geleentheid vir vandag geskeduleer is, is daar hoop vir opdaterings oor enige van hierdie hardewareprojekte. Dit is nietemin belangrik om daarop te let dat nie alle patente as gerealiseerde produkte of kenmerke tot stand kom nie. Slegs tyd sal werklik Apple se planne op die gebied van AR-headsets openbaar.

Bronne: Patentvoorlegging van Apple