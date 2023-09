Ouers berei 'n partytjie voor ter ere van 'n dogter wat met 'n seldsame hartafwyking gebore is

Sue en Katie O'Leary-Hall, ouers van die vierjarige Rose, het hul laaste totsiens aan hul dogter gesê op 4 September, net voordat sy geskeduleer was om skool te begin. Rose, van Pool-in-Wharfedale, het 'n terminale hartdefek gehad wat bekend staan ​​as Interrupted Aortic Arch, 'n uiters seldsame toestand wat een uit 50,000 XNUMX babas affekteer.

Rose het onlangs 'n komplekse chirurgiese prosedure ondergaan in die hoop om haar hart te herstel, 'n prosedure wat haar ouers en die duisende ondersteuners wat agter haar saamgetrek het, geglo het haar lewe sou verander. Ongelukkig was Rose se hart te beskadig van haar toestand, en die operasie was nie suksesvol nie.

Sue het Rose as 'n kragstasie beskryf en gesê sy het ongelooflike teëspoed deur haar lewe oorkom. Sue en Katie is verpletter deur die verlies van hul energieke en lewendige dogter.

Ter ere van Rose het die familie besluit om nie 'n tradisionele begrafnis te hou nie, maar eerder 'n partytjie te hou. Hulle wil Rose se lewe vier en onthou haar liefde vir swishy rokke, dungarees, en dans met Shakira.

Sue en Katie het 'n seun, Will, wat deur Sue gedra is. Rose is deur Katie gedra nadat hulle suksesvol IVF-behandeling ondergaan het, wat hul spaargeld uitgeput het. Omdat Sue reeds geboorte gegee het aan 'n kind, was hulle nie in aanmerking vir NHS-behandeling nie. Tydens 'n roetine-skandering het dokters Rose se hartafwyking ontdek en die egpaar ingelig dat hul dogter se kanse op oorlewing langer as 'n week skraal is.

Op drie dae oud het Rose die Norwood-prosedure ondergaan, gevolg deur 'n uitdagende stryd van 17 dae om haar lewe. Rose het weer die kans getrotseer toe sy 'n beroerte en nog 'n operasie op tien maande oud oorleef het.

In Augustus vanjaar het Rose uiteindelik ’n punt bereik waar sy sterk genoeg was vir die nodige hartoperasie. Terwyl die operasie aanvanklik suksesvol gelyk het, het chirurge ontdek dat Rose geen elektriese impulse in haar hart gehad het nie. Sy het bykomende operasies nodig gehad, insluitend die plasing van 'n pasaangeër.

Ongelukkig het Rose se hart vier dae ná die operasie begin bloei. Ten spyte van die chirurge se pogings om die skade te herstel, het meer komplikasies ontstaan. Rose se niere het gefaal, en sy is op lewensondersteuning gehou totdat vasgestel is dat daar niks meer is wat gedoen kan word nie.

Die finansiële las van Rose se heengaan dra by tot die gesin se emosionele nood. ’n Skarebefondsingsbladsy is geskep om te help met die koste van Rose se partytjie en om Sue en Katie te ondersteun gedurende hierdie moeilike tyd. Die familie is dankbaar vir die ondersteuning wat hulle ontvang het van die personeel by Martin House hospies, wat hulle in staat gestel het om tyd saam met Rose deur te bring nadat sy oorlede is.

Bron: [bron]