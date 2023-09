Panasonic kondig Lumix G9 II aan met opgegradeerde outofokus en gevorderde kenmerke

Vandag het Panasonic die hoogs verwagte Lumix G9 II onthul, 'n opvolger van sy vlagskip G9 Micro Four Thirds (MFT) kamera. Die G9 II is ontwerp vir basterskeppers wat beide foto's en video's prioritiseer. Die uitstaande kenmerk van hierdie kamera is sy opgegradeerde outofokusstelsel, wat die eerste keer in die Panasonic Lumix S5 II bekendgestel is.

Die nuwe outofokusstelsel bied vinniger en meer akkurate fokus met 'n verhoogde 779-fase-opsporingstelsel. Dit sluit ook gevorderde vakherkenning en opsporingsalgoritmes in, wat die doeltreffende opsporing van mense, diere (insluitend oë), motors en motorfietse moontlik maak. Alhoewel die reeks erkende onderwerpe dalk nie so uitgebrei soos ander handelsmerke is nie, dek dit die sleutelareas waarop die meeste fotograwe fokus.

Binne die G9 II is daar 'n nuut ontwerpte 25.2MP Live MOS MFT-sensor saam met 'n splinternuwe verwerkingsenjin. Die kamera gebruik 'n hoë-resolusie pixel shift-modus, wat handopname moontlik maak om 100MP-beelde te produseer. Die ISO-gradering wissel van 100 tot 25,600 XNUMX.

Die barsspoed van die G9 II is 'n indrukwekkende 60fps met deurlopende outofokus, wat verhoog kan word tot 75fps sonder outofokus met behulp van die elektroniese sluiter. Met die meganiese sluiter bied die kamera 'n effens stadiger barsspoed van 14fps (AF-S) of 10fps (AF-C). Daarbenewens is daar 'n pre-burst-modus wat gestel kan word om die aksie 1.5, 1 of 0.5 sekondes vas te vang voordat die sluiter heeltemal ingedruk word, om te verseker dat geen belangrike oomblikke gemis word nie.

Die Lumix G9 II is versoenbaar met 'n wye reeks Micro Four Thirds-lense van Panasonic, Olympus, Leica en ander handelsmerke, wat fotograwe 'n uitgebreide arsenaal bied vir enige skiet situasie. Panasonic het ook sy beeldstabiliseringstelsel verbeter met tot 8 stops in-liggaamstabilisering (BIS) en gevorderde Active IS vir bykomende stabilisering tydens beweging.

Wat video-vermoëns betref, bied die G9 II 5.7K 60p, 4K 120p, of FullHD 240p maksimum video-resolusies. Dit kan met behulp van die volle sensor in 4:2:0 10-bis opneem, wat tot 13 stops van dinamiese omvang bied wanneer jy in V-Log skiet. Die kamera ondersteun opname in Apple ProRes en stel gebruikers in staat om hul eie intydse LUT's te skep en te installeer of uit 19 voorafgemaakte LUT's te kies.

Die bakontwerp van die G9 II is verfyn in vergelyking met sy voorganger, met 'n platter bokant wat aan die Lumix S5 II herinner. Die boonste skerm is vervang met 'n aparte funksieskakelaar, en die algehele uitleg bly bekend aan bestaande Panasonic-skieters. Die kamera spog met 'n 3-duim 1,080 3,680 XNUMX-dot-artikulerende skerm en 'n XNUMX XNUMX XNUMX-dot-elektroniese soeker.

Die Lumix G9 II sal aan die einde van November beskikbaar wees met 'n beginprys van $1,899 / £1,699 slegs vir die liggaam. In die Verenigde Koninkryk sal dit in twee stelle verkoop word: een met die Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS-lens vir £1,899, en 'n ander met die Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lens vir £2,249.

Oor die algemeen is die Panasonic Lumix G9 II 'n indrukwekkende kamera met gevorderde outofokus, beeldstabilisering en video-funksies. Dit bied 'n veelsydige opname-ervaring vir hibriede skeppers wat hoë-gehalte foto's en video's vereis.

