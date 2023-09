OnePlus stel Android 14 Open Beta-program vir OnePlus 11 bekend

OnePlus het onlangs sy eerste Open Beta-program vir Android 14 bekendgestel, wat OnePlus 11-eienaars in staat stel om die opdatering te toets voor sy amptelike vrystelling. Die OxygenOS 14 Open Beta 1, gebaseer op Android 14, is nou beskikbaar vir aflaai vanaf OnePlus se webwerf.

Die Oop Beta-program bied gebruikers die geleentheid om die nuwe kenmerke en verbeterings van OxygenOS 14 te ervaar. Aangesien dit egter die eerste Oop Beta-bou is, is sommige kenmerke dalk nie dadelik beskikbaar nie. OnePlus verseker dat meer funksies in die daaropvolgende weergawes van die opdatering ingesluit sal word.

Tans is Open Beta 1 beperk tot die OnePlus 11 en is beskikbaar in uitgesoekte streke soos Noord-Amerika en Indië (met 'n beperkte aantal toetsers). Ongelukkig sal gebruikers in Europa nie toegang tot die Open Beta-opdatering hê nie. Om die opdatering te installeer, kan gebruikers die nodige lêers van OnePlus se webwerf aflaai en die ingeboude handmatige opdateringsnutsding in OxygenOS gebruik. Dit is belangrik om daarop te let dat om terug te keer na Android 13 'n fabrieksterugstelling vereis.

Oorspronklik het OnePlus aangekondig dat OxygenOS 14 werkverrigtingverbeterings deur die "Trinity Engine" sou bring en was geskeduleer om op 25 September bekend te stel. Google se onverwagte vertraging van Android 14 vir Pixel-fone dui egter daarop dat OnePlus ook hul beoogde vrystellingsdatum kan mis. OnePlus het nog nie hierdie moontlike vertraging aangespreek nie.

Bron: OnePlus-gemeenskapsforums

– Oop Beta-program: ’n Sagtewaretoetsfase waar gebruikers ’n voorvrystellingweergawe van die opdatering kan probeer en terugvoer kan gee voor die amptelike vrystelling.

