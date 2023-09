Vind uit die verbindings in die New York Times se legkaartspeletjie

Opsomming: Die New York Times het 'n nuwe legkaartspeletjie genaamd Connections vrygestel. Die doel van die speletjie is om 'n stel van 16 woorde in vier geheime groepe te kategoriseer deur verbindings tussen hulle te vind. Die speletjie word daagliks herstel en bied verskillende moeilikheidsgraad. Spelers kan hul wenstrepe opspoor en tellings met vriende vergelyk. As jy hulp nodig het om die legkaart op te los, bied die speletjie wenke en onthul die antwoorde. Vandag se temas sluit in Halloween-versierings, TV-programme, slotmasjiensimbole en nommers in boektitels. Byvoorbeeld, die Halloween-versieringskategorie sluit woorde soos vlermuis, spinnerak, pampoen en grafsteen in. Die spel is uitdagend, maar die roosters verander elke dag, wat spelers nuwe geleenthede bied om die legkaart op te los.

Connections is 'n legkaartspeletjie wat deur die New York Times geskep is. Die speletjie bied aan spelers 'n rooster van 16 woorde en vra hulle om die woorde in vier stelle van vier te organiseer, gebaseer op die verbande tussen hulle. Hierdie verbindings kan verband hou met verskeie temas, soos titels van videospeletjie-franchises, boekreeksvervolgverhale, skakerings van rooi, of name van kettingrestaurante.

Alhoewel sommige woorde kan lyk asof hulle in verskeie temas kan pas, is daar net een korrekte antwoord vir elke stel. Om spelers te help om die verbindings te identifiseer, laat die speletjie hulle toe om die woorde op die rooster te skuifel en te herrangskik.

Elke stel woorde is kleurgekodeer, met die geel groep wat die maklikste is om te identifiseer en die pers groep die moeilikste. Sodra spelers dink hulle het 'n stel geïdentifiseer, kan hulle hul antwoord indien. Indien korrek, sal die vier woorde van die rooster verwyder word, en die tema wat hulle verbind, sal geopenbaar word. Om verkeerd te raai sal as 'n fout tel, en spelers het 'n limiet van vier foute voor die wedstryd eindig.

As spelers probleme ondervind om die legkaart op te los, verskaf die speletjie wenke en onthul sommige van die antwoorde. Vandag se temas sluit Halloween-versierings, TV-programme, slotmasjiensimbole en syfers in boektitels in. Byvoorbeeld, een van die Halloween-versierings is Bat, en een van die TV-programme is 24.

Verbindings is ontwerp om uitdagend te wees, en die roosters verander elke dag, wat nuwe raaisels bied vir spelers om op te los. So as jy nie vandag se raaisel kon oplos nie, maak seker dat jy môre weer kyk vir 'n nuwe uitdaging.

Bron: New York Times