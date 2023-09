Nvidia werk bestuurders op om Starfield-prestasie op RTX 30- en 40-reeks GPU's te verbeter

Nvidia het 'n outomatiese oor-die-lug-opdatering aangekondig wat Starfield-werkverrigting vir gebruikers met RTX 30- en 40-reeks grafiese kaarte sal verbeter. Die opdatering sluit die implementering van Resizable BAR-tegnologie in, wat werkverrigting vir die nuutste GPU's verhoog. In toetsscenario's het Nvidia gevind dat GeForce RTX 40-reeks lessenaar GPU's 'n gemiddelde 5 persent toename in werkverrigting na die opdatering ervaar het.

Om verenigbaarheid te verseker, sal die opdatering toegepas word op beide die bestaande 537.17 drywers en die nuut vrygestelde 537.34 drywers. Benewens hierdie opdatering, het Nvidia ook optimale instellings met een klik vir Starfield bekendgestel, wat die proses om die beste instellings vir die gebruiker se spesifieke stelsel te kies vereenvoudig. Daarbenewens het die maatskappy die GPU-profielkwessie vir die Microsoft Store-weergawe van Starfield aangespreek.

Hierdie opdatering kom kort nadat Digital Foundry berig het dat Starfield aansienlik beter gevaar het op AMD GPU's in vergelyking met Nvidia en Intel GPU's. Digital Foundry het kwessies ontdek wat spesifiek met Intel SVE's verband hou en het 'n aansienlike prestasiegaping van 46 persent tussen AMD se Radeon RX 6800 XT en Nvidia se RTX 3080 in Starfield opgemerk. Dit moet nog gesien word of die Resizable BAR-profielopdatering sal help om die prestasiegaping wat deur Digital Foundry geïdentifiseer is, te oorbrug.

Ten slotte, Nvidia se outomatiese oor-die-lug-opdatering vir sy drywers het ten doel om Starfield-werkverrigting op RTX 30- en 40-reeks GPU's te verbeter. Deur Resizable BAR te implementeer en optimale instellings met een klik bekend te stel, poog Nvidia om die spelervaring vir Starfield-spelers te verbeter. Terwyl vorige verslae prestasieverskille tussen Nvidia, Intel en AMD GPU's uitgelig het, poog hierdie opdatering om daardie probleme aan te spreek en 'n meer konsekwente spelervaring oor verskillende hardeware-opstellings te bring.

