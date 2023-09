Northern Trust voltooi eerste fase van digitale koolstofkrediet-ekosisteem

Northern Trust, 'n toonaangewende verskaffer van welvaartbestuur en bankdienste, het die voltooiing van die eerste fase van 'n digitale koolstofkrediet-ekosisteem aangekondig. Hierdie ekosisteem sal institusionele kopers in staat stel om digitaal toegang tot koolstofkrediete van groot projekontwikkelaars te verkry. Die platform, wat in vennootskap met projekontwikkelaars ontwikkel is en blokkettingtegnologie gebruik, het ten doel om kweekhuisgasvrystellings te verminder deur die gebruik van koolstofkrediete.

Institusionele kopers wat reeds transaksies op die platform gedoen het, sluit in die Britse konsultasiemaatskappy Mycarbon, die tegnologiemaatskappy White Star Capital en Northern Trust self. Hierdie inisiatief is deel van Northern Trust se Digital Assets and Financial Markets-groep, wat die groeiende digitale batemarkte ondersteun en marktoegang en insigte oor tradisionele sekuriteitedienstemarkte bied.

Die platform gee projekbestuurders 'n werkvloei om met tokenized koolstofkrediete op te spoor, te bestuur en transaksies te doen. Hierdie krediete is sertifikate wat die reg verteenwoordig om 'n sekere hoeveelheid CO2 of ander kweekhuisgasse vry te stel. Elke krediet is gelyk aan een ton koolstofvermindering of -verwydering. Die platform gebruik slim regskontrakte om bewyse van transaksies te genereer en deursigtigheid deur die proses te verseker.

Northern Trust het 'n vennootskap aangegaan met diverse projekontwikkelaars op die platform, insluitend 'n maatskappy wat spesialiseer in direkte lugopvangtegnologie. Hierdie vennootskappe het ten doel om die proses van koolstofkrediettransaksies te stroomlyn en 'n oplossing te bied vir projekontwikkelaars om hul krediete makliker en met deursigtigheid te bestuur.

Die gebruik van blokkettingtegnologie en slim kontrakte in die koolstofkredietmark word gesien as 'n manier om integriteit en vertroue na die bedryf te bring. Ander inisiatiewe, soos CarbonPlace en die Verenigde Nasies se Ontwikkelingsprogram se oopbron-koolstofregistersagteware, maak ook gebruik van blokkettingtegnologie om koolstofmarkte te revolusioneer.

Northern Trust se digitale koolstofkredietplatform is steeds in ontwikkeling, met sy eerste amptelike regstreekse transaksie wat later vanjaar verwag word. Deur blokkettingtegnologie en slim kontrakte te gebruik, beoog hierdie inisiatief om 'n meer vaartbelynde en betroubare markplek vir institusionele kopers en koolstofkredietverskaffers te skep.

