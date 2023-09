Northern Trust voltooi eerste fase van vrywillige koolstofkrediet-ekosisteem

Northern Trust het die voltooiing van die eerste fase van 'n industriewye vrywillige koolstofkrediet-ekosisteem aangekondig. Die platform sal institusionele kopers in staat stel om toegang te verkry tot koolstofkrediete van vooraanstaande projekontwikkelaars deur middel van 'n ten volle outomatiese digitale platform. Deur gebruik te maak van private grootboek digitale blokketting-tegnologie, verbind die ekosisteem kopers met koolstofkredietverskaffers wat daarop gefokus is om kweekhuisgasse, soos koolstofdioksied, te verminder.

Deur middel van die platform kan kopers gemerkte koolstofkrediete direk met projekontwikkelaars afhandel en dit teen hul koolstofvoetspoor aftree. Hierdie ontwikkeling is 'n beduidende mylpaal vir Northern Trust se span vir digitale bates en finansiële markte, aangesien hulle daarna streef om 'n markleidende platform vir digitale bates te lewer. Die vermoë vir institusionele kliënte om toegang tot koolstofkrediete te verkry en by te dra tot hul koolstofverrekeningsreis word as deurslaggewend vir die toekoms beskou.

Die gebruik van digitale tegnologie in die bestuur van die lewensiklus van koolstofkrediete bied vertroue en deursigtigheid vir beide kopers en projekontwikkelaars. Dit stroomlyn administrasietake, wat dit makliker maak vir alle deelnemers om koolstofkrediete veilig op te spoor, te bestuur en te verhandel. Die platform lewer ook volle deursigtigheid regdeur die end-tot-end lewensiklus van 'n vrywillige koolstofkrediet.

Northern Trust het saamgewerk met verskeie projekontwikkelaars, insluitend Go Balance Limited, 'n REDD+-projekontwikkelaar wat daarop gefokus is om ontbossing te vermy, en ReGen III, 'n skoontegnologie-firma wat gebruikte motorolie herwin. Transaksies op die minimum lewensvatbare produk (MVP) platform is ten volle geoutomatiseer. Verdere ontwikkeling van die platform en die eerste amptelike regstreekse transaksie word vir laat 2023 beplan.

Hierdie inisiatief is deel van Northern Trust se Digital Assets and Financial Markets-groep, wat spanne kombineer wat verantwoordelik is vir die ondersteuning van digitale batemarkte en tradisionele sekuriteitsdienste. Die firma was aan die voorpunt van digitale transformasie in sekuriteitsdiens, en het voorheen baanbrekerswerk gedoen met die gebruik van blokkettingtegnologie in private-ekwiteitfondsadministrasie en tokenisering en fraksionalisering van effekte ondersteun.

Bronne: Northern Trust