Nokia X30 5G-prys verlaag in Indië: hier is wat jy moet weet

Nokia het onlangs 'n aansienlike prysverlaging vir sy Nokia X30 5G-slimfoon in Indië aangekondig. Die maatskappy het die prys van die telefoon met Rs verlaag. 12,000 30, wat dit meer toeganklik vir verbruikers maak. Die Nokia X5 XNUMXG kom met indrukwekkende spesifikasies en kenmerke, wat dit 'n wenslike opsie maak vir slimfoongebruikers.

Die Nokia X30 5G beskik oor 'n 6.43-duim full-HD+ AMOLED-skerm met 'n verversingsfrekwensie van 90Hz. Dit word aangedryf deur die okta-kern Snapdragon 695 5G-skyfiestel, wat gebruikers vinnige en doeltreffende werkverrigting bied. Die foon kom met 8 GB RAM en 256 GB aan boord berging, wat genoeg spasie vir al jou lêers en toepassings verseker.

Wat kameravermoëns betref, spog die Nokia X30 5G met 'n dubbele agterkamera-opstelling met 'n 50-megapixel PureView primêre sensor en 'n 13-megapixel ultrawye hoek sekondêre sensor. Vir selfies en videokletse, het die foon 'n 16-megapixel front shooter.

Verbindingsopsies op die Nokia X30 5G sluit 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS en 'n USB Type-C-poort in. Die foon het ook 'n vingerafdruksensor in die skerm vir ekstra sekuriteit. Daarbenewens het dit 'n IP67-gradering vir stof- en waterweerstand, wat duursaamheid in verskeie omgewings verseker.

Die Nokia X30 5G is toegerus met 'n 4,200 33mAh-battery wat XNUMXW vinnige laai ondersteun. Dit beteken dat jy jou toestel vinnig kan herlaai en deur die dag verbind kan bly sonder om jou oor die batterylewe te bekommer.

Met sy slanke ontwerp, indrukwekkende spesifikasies en nou bekostigbare prys, bied die Nokia X30 5G groot waarde vir geld. Dit is beskikbaar in Cloudy Blue en Ice White kleur opsies.

