Apple sal waarskynlik nie nuwe iPads bekendstel tot 2024 nie, sê ontleder

Volgens die betroubare Apple-ontleder Ming-Chi Kuo, is dit onwaarskynlik dat Apple nuwe iPads sal bekendstel tot 2024. Hierdie nuus kom net ure voordat Apple die nuwe iPhone 15 en Apple Watch Series 9-reeks sal onthul.

Verlede week het Kuo ook verklaar dat daar geen nuwe MacBooks tot volgende jaar sal wees nie. Met die uitsondering van 'n moontlike iMac-verversing, blyk dit dat Apple nie baie nuwe hardewareprodukte sal hê om vir die res van die jaar aan te kondig nie.

Aanvanklik was daar verwag dat Apple 'n Oktober-geleentheid sou hou om die eerste ronde van M3 Apple Silicon Macs en 'n opgedateerde iPad Air bekend te stel. Beide Kuo en Bloomberg se Mark Gurman het egter berig dat hierdie gebeurtenis waarskynlik van die tafel is. Die nuwe Mac's sal na verwagting nou in die lente 2024 debuteer in plaas van herfs 2023.

Gurman het voorheen genoem dat die iPad Air-opdatering steeds op koers was, maar Kuo se jongste opmerking skep ook twyfel oor die tydsberekening van hierdie vrystelling.

In die algemeen blyk dit dat Apple se fokus in terme van hardeware-vrystellings op die nuwe iPhone 15 en Apple Watch Series 9 sal wees. Die iPad Pro-opdatering sal tot 2024 moet wag, en ander verwagte vrystellings kan ook uitgestel word.

Bronne:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg