Mario Kart-toer om op te hou om nuwe inhoud vry te stel, maar speletjie sal beskikbaar bly

Mario Kart Tour, die gewilde mobiele resiesspeletjie, gaan die vrystelling van nuwe inhoud staak volgens 'n in-speletjie-aankondiging wat op Reddit geplaas is. Na 4 Oktober sal daar geen nuwe bane, bestuurders, karts, sweeftuie of kenmerke by die speletjie gevoeg word nie. Alhoewel dit kan lei tot 'n afname in die spelerbasis, sal die speletjie steeds beskikbaar wees om af te laai en te speel.

Mario Kart Tour se sukses was duidelik, aangesien dit byna $300 miljoen se inkomste ingebring het, wat dit Nintendo se tweede winsgewendste mobiele titel maak, net oortref deur Fire Emblem Heroes. Die speletjie het egter ook kontroversie ondervind, veral met betrekking tot die monetiseringstrategie daarvan. Een omstrede aspek was die insluiting van "Spotlight Pipes", wat buitbokse met onbekende kans aangebied het. Dit het gelei tot kritiek van spelers, en die pype is daarna verwyder.

Dit is onduidelik hoekom Nintendo besluit het om die ontwikkeling van nuwe inhoud vir Mario Kart Tour te staak. Alhoewel geen amptelike verklaring vrygestel is nie, is dit nie ongewoon dat speletjies uiteindelik hul aanbod van nuwe inhoud opgebruik nie. Nintendo gaan voort om nuwe inhoud vir sy ander mobiele speletjies soos Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run en Fire Emblem Heroes vry te stel. Daarbenewens het die maatskappy 'n vennootskap met die mobiele reus DeNA aangegaan om nuwe slimfoonspeletjies en verwante ervarings te ontwikkel.

Alhoewel die afwesigheid van nuwe inhoud sommige spelers kan ontmoedig, moet nog gesien word hoe die Mario Kart Tour-gemeenskap sal reageer en of die speletjie sal aanhou floreer ten spyte van hierdie verandering in rigting.

